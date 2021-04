Morski Park Handlowy w Gdańsku z nowym najemcą z branży meblowej

Do grona najemców Morskiego Parku Handlowego dołączyła największa polska firma meblowa - wzbogaca Black Red White.

W transakcji pośredniczyła firma ASPENN.

- Bardzo dobrze oceniamy potencjał Morskiego Parku Handlowego w Gdańsku. Ugruntowana pozycja na trójmiejskim rynku oraz szeroka oferta obiektu pozwala nam wierzyć, że jest to właściwa lokalizacja dla naszego salonu. Wnętrze sklepu zostało zaprojektowane w oparciu o najnowszy koncept aranżacyjny. W salonie będzie dostępna oferta mebli skrzyniowych, mebli kuchennych, mebli wypoczynkowych, materacy i akcesoriów wyposażenia wnętrz. Otwarcie nastąpi do końca lipca tego roku. - mówi Wojciech Tokarz, vice prezes zarządu Black Red White

Black Red White to największa polska grupa meblarska, producent i dystrybutor mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz z ok. 20 proc. udziałem w polskim rynku pod względem wartości sprzedaży. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi BLACK RED WHITE S.A. i 18 spółek zależnych, w tym 8 polskich i 10 podmiotów zagranicznych. Działalność produkcyjna na rzecz Black Red White prowadzona jest w 19 zakładach produkcyjnych. Ofertę mebli i dodatków Black Red White można znaleźć w ponad 70 salonach własnych i partnerskich na terenie całej Polski. Ponadto, oferta Black Red White jest obecna na niemal 60 rynkach zagranicznych.

- Cieszymy się, że do grona naszych najemców dołącza Black Red White. To znana i rozpoznawalna polska marka z branży wyposażenia wnętrz, która bez wątpienia wzbogaci ofertę Morskiego Parku Handlowego.- mówi Jorg ten Have reprezentujący RPG Asset Management.

Morski Park Handlowy jest zlokalizowany przy ul. Przywidzkiej w Gdańsku. Powierzchnia obiektu wynosi ponad 41 000 mkw. Wśród najemców są min.: Obi, Carrefour, Jula, Jysk, McDonald’s, Media Expert, RTV Euro AGD, Vox, Grupa Komfort, Arte, Bel-pol, Pan Matera, Zoo Karina. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się sklep Mebel Agata oraz The Designer Outlet Gdańsk. Morski Park Handlowy jest własnością firmy GRP będącej częścią grupy Royal Properties, która jest europejskim inwestorem i deweloperem posiadającym nieruchomości w Polsce i krajach Beleluxu.

Za komercjalizację odpowiada firma ASPENN oraz Cushman & Wakefield.