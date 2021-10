Movember Polska. Galeria Katowicka z bezpłatną profilaktyką dla mężczyzn

Panowie przed 40. rokiem życia będą mogli sprawdzić zdrowie swoich jąder w badaniu USG, starsi oznaczą poziom PSA – markera nowotworowego prostaty we krwi.

Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii Movember Polska, w tym roku przełamującej tabu nie tylko choroby nowotworowej, ale także zdrowia psychicznego.

1500 nowych przypadków raka jądra i 15 000 zachorowań na raka prostaty odnotowujemy w Polsce każdego roku. Listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami cierpiącymi na te nowotwory. Od 1999 roku na świecie, a od 2014 roku w Polsce w tym czasie organizowana jest akcja Movember, której nazwa łączy wyrazy: moustache (wąsy) oraz November (listopad). Idea jest prosta – przez cały miesiąc mężczyźni zapuszczają wąsy, na znak solidarności z chorującymi, ale także aby wzbudzić ciekawość otoczenia oraz zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki chorób nowotworowych.

Tegoroczna odsłona akcji startuje nieco wcześniej, bo już w przedostatni weekend października w Galerii Katowickiej, która w sobotę 23 października, w godzinach od 10:00 do 20:00, będzie miejscem badań przesiewowych. Żeby z nich skorzystać, nie trzeba się zapisywać, decyduje kolejność przybycia. Zarówno badania USG, jak i testy poziomu PSA, nie wymagają żadnego przygotowania poza zachowaniem higieny osobistej.

– W akcję Movember włączamy się po raz kolejny, mając świadomość dużej wagi problemu, jaki wspólnie z organizatorami podejmujemy. W przypadku każdej choroby profilaktyka ma ogromne znaczenie, tym bardziej zapraszamy panów do skorzystania z możliwości wykonania bezpłatnych badań kontrolnych – mówi Joanna Bagińska, dyrektorka Galerii Katowickiej.

Organizatorem akcji Movember jest Fundacja Kapitan Światełko. Dotychczas prowadzona przez nią kampania dotyczyła wyłącznie zdrowia fizycznego i profilaktyki antynowotworowej. W tym roku organizatorzy, wraz z ambasadorami akcji, zdecydowali się poruszyć także kwestię zdrowia psychicznego, kolejnego wstydliwego tematu wśród mężczyzn.

– To, co dzieje się w męskiej głowie, jest równie ważne jak to, co dzieje się w organizmie. W okresie pandemii COVID-19 z powodu społecznej izolacji, ale także pogorszenia się warunków ekonomicznych wielu osób, liczba samobójstw wśród mężczyzn zwiększyła się aż o 20 proc. Kwestie zdrowia psychicznego są obecnie równie dużym wyzwaniem, jak diagnostyka i leczenie nowotworów prostaty czy jąder – mówi Jakub Kajdaniuk, koordynator akcji z Fundacji Kapitan Światełko.

Ambasadorami kampanii ponownie zostali youtuberzy – Cyber Marian i Michał Bańka (z kanału Baniak Baniaka), prezenter Mateusz Jędraś oraz Juan Zumeta i Jakub Nowicki. W tym roku dołączyli do nich także wokaliści: Krzysiek Sokołowski (z zespołu Nocny Kochanek), Adam Asanov (z zespołu Piersi), Paweł Dudek (Czadoman) oraz Błażej Sobera (z zespołu Joe Palooka).