Krakowska galeria handlowa zyskała kolejnego najemcę. Na parkingu przed Mozaiką otworzył się punkt handlowy SFD.

Mozaika jest położona w krakowskiej dzielnicy Bieżanów-Prokocim.

Wśród najważniejszych najemców Mozaiki są: Kaufland o pow. 7400 mkw., duży market budowlany OBI, a także kilku innych wiodących najemców, w tym: Rossmann, Deichmann, RTV Euro AGD, Maxi Zoo.

4FI – polsko-niemiecka grupa inwestycyjna – stworzyła Mozaikę po przejęciu obiektu od Tesco.

Sklep SFD to salon firmowy sklepu internetowego z żywnością dietetyczną i suplementami.

– Nasza sieć liczy obecnie ok. 100 sklepów w całej Polsce, z czego większość stanowią placówki franczyzowe (sklepów własnych mamy 30). Jeśli chodzi o formaty mobilne, to stanowią one mniej więcej jedną trzecią całej sieci, a sklep na parkingu przed Mozaiką jest pierwszym tego typu punktem mobilnym w Krakowie. Cieszymy się z dołączenia do grona najemców Mozaiki i mamy nadzieję, że nasz salon będzie chętnie odwiedzany przez klientów galerii – mówi Rafał Meryk, administrator sieci sklepów SFD.

Lokal przy ulicy Wielickiej 259 zajmuje 24 mkw.

