Oferta zarządzanego przez Multi Corporation centrum handlowego Forum Gdańsk wzbogaciła się o nowego najemcę – LEGO.

W Forum Gdańsk otwarto salon LEGO.

Otwarty właśnie sklep LEGO to pierwszy oficjalny salon tej sieci w Gdańsku i piąty w Polsce.

Został on zaaranżowany w charakterystycznym dla marki duchu „retailtainment”, który sprzyja łączeniu zakupów i zabawy. Wpisuje się on również w wizję Forum Gdańsk jako miejsca zapewniającego nie tylko szybkie i wygodne zakupy, ale także zaspokajającego potrzeby związane z aktywnym spędzaniem czasu. Jest to zgodne z przyjętą przez Multi Corporation strategią tworzenia wielofunkcyjnych przestrzeni i podnoszenia w ten sposób wartości zarządzanych obiektów.

Ciesząca się niesłabnącą popularnością marka LEGO rozszerza swoją działalność na kolejne branże związane z rozrywką, od kina po gry wideo. Wybór przez tę sieć zarządzanego przez nas Forum Gdańsk na miejsce pierwszego sklepu w Gdańsku pokazuje mocną i wciąż rosnącą pozycję tej galerii na lokalnym rynku. Dowodzi również skuteczności w budowaniu przez Multi szerokiej sieci kontaktów zarówno w całej Europie, jak i na rynkach krajowych – mówi Frederic Rouleau, Country Asset Manager Multi w Polsce.

Od 2020 roku Multi wynajęło już ponad 90 tys. mkw. GLA w sześciu centrach handlowych, którymi zarządza w naszym kraju. Wśród innych podpisanych umów najmu są m.in.: dwa hipermarkety Carrefour, sklep marki Primark, kilka dyskontów Action, HalfPrice i TEDi, drugi w Europie Brand Store LG czy pierwszy w Europie sklep kosmetyczny amerykańskiej sieci Nectar Bath Treats. Multi Corporation wraz z polskim oddziałem zarządza łącznie ponad 80 obiektami handlowymi w Europie i Turcji o łącznej wartości aktywów sięgającej 5 mld euro.

