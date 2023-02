Dziś niewiele osób decyduje się na otworzenie własnego biznesu obawiając się trudnej sytuacji gospodarczej. To błąd! Wystarczy tylko wybrać odpowiednią branżę i sprawdzony koncept. Doskonale w tym przypadku sprawdza się franczyza, a obecna na rynku od 20 lat Multi Ice Group, jest tego najlepszym przykładem.

Nasze wieloletnie, franczyzowe doświadczenie sprawia, że oferujemy tylko i wyłącznie sprawdzone rozwiązania. Wiemy, jak dotrzeć do smakoszy w każdym regionie kraju. Inwestycja w nasze koncepty umożliwia szybki zwrot poniesionych nakładów finansowych – już nawet po 3 miesiącach działalności – mówi Radosław Charubin , właściciel firmy.

Multi Ice Group to obecnie cztery marki franczyzowe: „U Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich, LodyBonano, BuBu Bubble Tea i hot dogi Crazy Dog. Każda z nich możliwa jest do otwarcia w lokalu stacjonarnym, mobilnej przyczepie gastronomicznej lub galerii handlowej w formie wyspy lub na food courcie. Kwoty inwestycji zaczynają się od 14 000 zł netto.

Osoby posiadające już swoją firmę lub mające stałe źródło dochodów często decydują się na prowadzenie sezonowego biznesu. Dlaczego wybór franczyzy pod znanym szyldem może okazać się strzałem w dziesiątkę?

Największym atutem biznesu franczyzowego jest fakt, że aby rozpocząć działalność, nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy, żeby dobrze skalkulować koszty. Dodatkowo nie wymaga się ani wysokich kwot inwestycji, ani dużych nakładów pracy. To dlatego wielu przedsiębiorców traktuje ją jako biznes dodatkowy, który w stosunkowo krótkim czasie pozwala na wygenerowanie zadowalających zysków – mówi Radosław Charubin.

Otwarcie punktu franczyzowego trwa zazwyczaj kilka tygodni. Czas ten obejmuje dopięcie wszystkich formalności, podpisanie umowy, prace remontowe, zakup wyposażenia, przejście szkolenia oraz wdrożenie pracowników, a także zatowarowanie i zaplanowanie otwarcia.

Multi Ice Group to marka sama w sobie. Od początku współpracy mogłam liczyć na wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu. Od znalezienia odpowiedniej lokalizacji, poprzez projekt lokalu, po dostarczenie dokumentacji potrzebnej do sanepidu oraz całe know-how. Organizowane są szkolenia praktyczne i teoretyczne. Zawsze mogę zwrócić się po pomoc do mojego indywidualnego opiekuna, który pomaga znaleźć rozwiązania w każdej sytuacji – mówi Patrycja Wojno, franczyzobiorca.