Multi kluczowym partnerem transformacji centrów handlowych

W całej Europie Multi wygrało 80 proc. przetargów na zarządzanie, do których przystępowało. To pokazuje sukces naszej strategii i unikalne umiejętności w biznesie zarządczym.

Handel w nowoczesnych obiektach pozostanie atrakcyjny dla klientów, sprzedawców i usługodawców.

Inwestorzy potrzebują teraz silnego partnera strategicznego jako zarządcy, sprawdzonego przede wszystkim w zarządzaniu ryzykiem, kryzysem i zmianą.

Do niedawna Multi było znane na rynku głównie jako deweloper centrów handlowych, mimo że także nimi zarządzało. Jesteście obecni na rynku zarządzania nieruchomościami od kilku lat. Czy to długie doświadczenie deweloperskie daje wam przewagą konkurencyjną i czy jest doceniane przez klientów na rynku zarządców nieruchomości handlowych?

Frédéric Rouleau, Country Asset Manager Multi Poland: Oczywiście. Jest tak, ponieważ właściciele tych obiektów, jeśli chcą, by pozostawały one atrakcyjne, muszą nieustannie dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia handlowego. Również dlatego, by odpowiadać na zmieniające się oczekiwania zarówno klientów, jak i najemców. W takich czasach, jak dzisiejsze, gdy rynek detaliczny jest pod presją, to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich kilku latach Multi pozyskało nowe kontrakty na zarządzanie centrami handlowymi i obiektami wielofunkcyjnymi, będącymi własnością inwestorów zewnętrznych.

W całej Europie jako Multi wygraliście 80 proc. przetargów na zarządzanie, do których przystępowaliście, prawda?

Tak. To pokazuje sukces naszej strategii i unikalne umiejętności w biznesie zarządczym. Wiele z tych sukcesów zawdzięczamy ponad 35-letniemu doświadczeniu deweloperskiemu. Jako deweloper nieruchomości komercyjnych Multi zdawało sobie sprawę, że doskonalenie umiejętności zarządczych jest kluczowe, jeśli chce się zapewnić stały wzrost wartości nieruchomości. To pozwoliło nam zbudować i utrzymywać długoterminowe relacje z klientami instytucjonalnymi, którzy znają nasze silne doświadczenie deweloperskie i zarządcze.

