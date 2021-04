Multi kontynuuje zarządzanie Galerią Pestka w Poznaniu

Galeria Pestka jest zarządzana przez Multi Poland od 2014 r. Trzyletni kontrakt Multi z nowym właścicielem obejmuje zarządzanie strategiczne i operacyjne centrum, a także jego komercjalizację.

Frederic Rouleau, Head of Asset Management w Multi Poland: W ostatnich sześciu latach udało nam się uczynić z Galerii Pestka atrakcyjne miejsce handlowe na rynku poznańskim, jednym z najbardziej konkurencyjnych w Polsce, jeśli chodzi o podaż nowoczesnej powierzchni handlowej.

Multi posiada w zarządzaniu ponad 90 centrów handlowych w 12 krajach Europy i Turcji o łącznej powierzchni 3 mln metrów kwadratowych GLA i o całkowitej wartości ponad 8 mld euro. W Polsce firma zarządza 6 galeriami handlowymi oraz 2 biurowcami.

Galeria Pestka jest zarządzana przez Multi Poland od 2014 r. Trzyletni kontrakt Multi z nowym właścicielem obejmuje zarządzanie strategiczne i operacyjne centrum, a także jego komercjalizację.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– W czasie ostatnich sześciu lat udało nam się uczynić z Galerii Pestka atrakcyjne miejsce handlowe na rynku poznańskim, jednym z najbardziej konkurencyjnych w Polsce, jeśli chodzi o podaż nowoczesnej powierzchni handlowej – mówi Frederic Rouleau, Head of Asset Management w Multi Poland. – W tym czasie poszerzyliśmy ofertę handlową i usługową o atrakcyjne marki sieciowe, zwiększyliśmy powierzchnie i podnieśliśmy standard i wygodę lokali kluczowych najemców. Przedłużenie kontraktu na zarządzanie tym centrum handlowym z nowym właścicielem potwierdza nasze szerokie kompetencje i doświadczenie w obszarze zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

– Obecny klimat na rynku nieruchomości handlowych stanowi atrakcyjny punkt wejścia do inwestowania w dobrze zlokalizowane i zarządzane obiekty – mówi Justin Meissel, Chief Investment Officer and Managing Director Europe w Henley.

– 2020 r. zostanie zapamiętany jako rok anormalności, ponieważ życie i biznes zostały wywrócone do góry nogami przez pandemię. Cieszymy się, że znów jesteśmy na rynku jako kupujący, robiąc to, co umiemy najlepiej – pozyskujemy interesujące aktywa z wartością dodaną. Nieruchomości handlowe znajdują się teraz w fazie „resetu” i jesteśmy przekonani, że dobrze zarządzane obiekty handlowe odbudują swoją atrakcyjność dla konsumentów. Dlatego wciąż poszukujemy dobrze spozycjonowanych aktywów.