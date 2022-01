Multi Poland: Cyfryzacja nieruchomości pozytywnie wpływa na wartość aktywów handlowych

Multi Corporation, jako jedna z największych firm zarządzających aktywami nieruchomości komercyjnych w Europie, wdraża rozwiązania będące odpowiedzią na wyzwania wynikające z rozwoju e-commerce i zmian zachowań zakupowych konsumentów. Jednocześnie firma całkowicie informatyzuje procesy operacyjne: zarządzanie przychodami, komunikację dyrekcji centrum z najemcami, procedury techniczne, zarządzanie dokumentacją, mierzenie frekwencji klientów w obiektach, relacje najemca-najemca, zarządzanie projektowe czy facility management.

– Dlatego tak ważne jest, aby zintegrować narzędzia cyfrowe z fizycznym projektowaniem przestrzeni celem poprawy doświadczeń konsumentów i relacji z najemcami – uważa Magdalena Gibney, dyrektor operacyjna Multi Poland.

Aplikacje dla klientów

Pandemia jedynie przyśpieszyła obserwowane od kilku lat zmiany nawyków konsumenckich związane z handlem internetowym. Digitalizacja jednak, zamiast być postrzegana jako coś, co zastąpi tradycyjny handel stacjonarny, powinna być traktowana jako narzędzie jego wsparcia. Badania International Council of Shopping Centres (ICSC) pokazują, że posiadanie sieci sklepów stacjonarnych powoduje wzrost ruchu klientów w sklepach internetowych: bricks drive clicks. Oznacza to, że sklepy będą nadal pełnić istotną rolę w codziennych wyborach konsumentów oraz, co ważne, kształtować ich doświadczenia związane z konkretną marką, nawet wówczas, gdy coraz częściej sama transakcja zakupu będzie coraz częściej wykonywana w kanale e-commerce. Multi od kilku lat konsekwentnie opracowuje i testuje nowe innowacyjne rozwiązania, które mają na celu ułatwić customer journey, a tym samym podnosi jakość doświadczeń zakupowych konsumentów.