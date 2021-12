Multi Poland: Przemyślane na nowo centra handlowe tworzą wartość aktywów na konkurencyjnym rynku

Wartość dobrze zarządzanych aktywów handlowych z wyraźnym pozycjonowaniem odpowiednim do warunków rynkowych w tym sektorze pozostaje nadal wysoka i atrakcyjna dla inwestorów. Frederic Rouleau, Country Asset Manager stojący na czele polskiego oddziału Multi Corporation, zwraca uwagę, iż dzieje się tak tylko w tych przypadkach, gdy inwestycja daje możliwość podniesienia wartości obiektu poprzez zmiany, np. w kierunku centralnego punktu miasta przyciągającego ludzi do spędzania wolnego czasu czy oferowanie aktywności społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, co z kolei odgrywa istotną rolę w tworzeniu miejsc pracy i wzmacnianiu lokalnych społeczności. Ten „potencjał modernizacyjny” stanowi dziś jeden z kluczowych aspektów oceny inwestorskiej aktywów retailowych.

– Dlatego Multi jako ogólnoeuropejska firma wyspecjalizowana w podnoszeniu wartości obiektów handlowych od kilku lat stawia na innowacje w zarządzaniu przestrzenią – wyjaśnia Frederic Rouleau. – Oczywiście muszą być one wspierane długoterminowym, a więc bardzo starannie zaplanowanym, zaangażowaniem kapitału w przebudowy i modernizacje aktywów. Koncentrujemy się na tworzeniu przestrzeni, które są integralną częścią lokalnych społeczności. Polega to na przykład na nadaniu obiektowi także funkcji pozahandlowych, które służą potrzebom okolicznych mieszkańców czy przeprojektowaniu jego pozycjonowania, co tworzy tzw. efekt halo, który pomaga zwiększać footfall i wydłużać średni czas wizyty w lokalach najemców. Modernizacje pozwalają stworzyć odpowiednią atmosferę w centrum handlowym, co sprzyja spędzaniu tam czasu, a tym samym wydawaniu pieniędzy. To zaś przyciąga nowych najemców, zwiększając w ten sposób ogólną wartość aktywów.

Utrzymać wzrostową dynamikę wartości nieruchomości

Potrzeba modernizacji może dotyczyć aż około 60 procent obiektów handlowych w Polsce – tyle z nich ma bowiem już ponad 10 lat. – Siła Multi leży w multidyscyplinarnym podejściu przejawiającym się w całościowych lub punktowych programach modernizacyjnych, współpracy ze wszystkimi interesariuszami i ustaleniu jasnego celu skupionego na utrzymaniu wzrostu wartości – tłumaczy Frederic Rouleau. – Idziemy dużo dalej niż pełen pakiet usług zarządzania nieruchomościami handlowymi. Naszą specjalnością jest kreowanie trwałych elementów pozwalających na utrzymywanie dynamiki wzrostowej wartości nieruchomości. Jest to niezwykle istotne dzisiaj, przy gwałtownym wzroście atrakcyjności inwestycyjnej np. nieruchomości magazynowych związanej z rozwojem e-handlu.

40-letnie doświadczenie Multi z całej Europy pokazuje, że projekty i obiekty, które już przeszły taki proces modernizacyjny potwierdziły swoją atrakcyjność i społecznościową rolę po lockdownach, gdy ludzie odkrywali na nowo zalety zakupów. Przykładowo: w centrach handlowych, w których znajdują się również place publiczne, a nawet trawniki i parki, jest mniejsze zagęszczenie klientów i większy dystans społeczny. Nie mają oni wrażenia „tłoku”, a to zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Poza tym uzupełnienie miksu funkcji handlowych o usługi zdrowia i urody czy mieszkania znacznie zwiększa odporność takich aktywów na lockdown czy konkurencję ze strony sklepów internetowych.

