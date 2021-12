Multi Poland: Zielona energia podnosi wartość centrum handlowego

Multi Poland podpisało z firmą energetyczną Tauron umowę, w ramach której będzie w 2022 r. uczestniczyć w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. Dzięki temu energia elektryczna, która będzie dostarczana w 2022 r. do wszystkich sześciu centrów handlowych zarządzanych przez Multi w Polsce, będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

To realizacja podjętej w 2020 roku decyzji Multi, by na poziomie korporacyjnym zobowiązać się do kupowania wyłącznie zielonej energii.

Ma ona wymiar nie tylko środowiskowy, ale również ekonomiczny, bowiem umowa zabezpiecza te obiekty na dwa lata naprzód przed znacznymi wahaniami cen prądu.

W zeszłym roku Multi zabezpieczyło energię dla zarządzanych przez siebie sześciu centrów handlowych w Polsce na dwa lata z góry, zamiast, co jest standardową praktyką rynkową – na rok. – Dzięki doświadczeniu i danym z naszego ogólnoeuropejskiego programu efektywnego zarządzania energią w ponad 80 zarządzanych przez nas obiektach podjęliśmy decyzję o zrobieniu wyjątku i zabezpieczeniu zielonej energii z gwarantowaną ceną na dłuższy okres – mówi Marcin Czarkowski, dyrektor techniczny Multi w Polsce. – W efekcie uzyskamy znaczące oszczędności kosztowe dla naszych najemców z jednocześnie lepszymi skutkami dla środowiska naturalnego.

Zrównoważony rozwój jako okazja do podniesienia wartości

Zakup energii ze źródeł odnawialnych w Polsce jest przykładem konsekwentnej realizacji podejścia Multi Corporation do zarządzania przejawiającego się w haśle „driving value”. Polega ono na łączeniu polityki zmniejszania wpływu zarządzanych nieruchomości na otoczenie i środowisko w taki sposób, by jednocześnie zapewnić ich właścicielom zrównoważony wzrost wartości obiektu. Od kilku lat strategia Multi Corporation, czołowej europejskiej firmy zarządzania aktywami nieruchomości, jest zgodna z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. Polega ona na zrównoważonym integrowaniu obiektów komercyjnych z lokalnymi społecznościami poprzez uzupełnianie funkcji handlowych i biurowych o miejsca spotkań, atrakcyjne miejsca do pracy i życia oraz lokalizacje dla usług publicznych.

Niedawno Multi otrzymało 4-gwiazdkową ocenę w ramach inicjatywy branżowej Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) w globalnym benchmarku ESG (Environmental, Social and Governance) dla nieruchomości i infrastruktury inwestycyjnej. W porównaniu z zeszłym rokiem ocena firmy wzrosła o 17 punktów – do 86, wobec średniej branżowej na poziomie 82 punktów. To wyraźnie potwierdza słuszność podjętych inwestycji i dowodzi postępów, jakie Multi poczyniło w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Firma stara się osiągnąć długoterminową zrównoważoną wartość dla swoich klientów inwestycyjnych.