Otwarcie pierwszej restauracji Pizza Hut w Koninie i nowe marki w sektorze food&beverage: Arianos Kebab oraz BoBoQ to znaczące poszerzenie oferty gastronomicznej CH Ferio.

Jest to efekt wzmocnienia realizowanej strategii najmu jaką wprowadza zarządca Centrum: Multi Poland.

Multi zarządza ponad 80 obiektami w 13 krajach Europy oraz Turcji – ich łączna powierzchnia wynosi ponad 3 mln mkw. GLA a wartość aktywów sięga 5 mld euro.

W Polsce firma zarządza 6 centrami handlowymi i 2 biurowcami o łącznej powierzchni 346 tys. mkw. GLA.

Nową koncepcję komercjalizacji foodcourtu w Ferio Konin, Multi Poland rozpoczęło w maju 2022 roku otwierając lokal Arianos Kebab o powierzchni blisko 60 mkw. Kolejne restauracje i punkty F&B właśnie otwierają się dla klientów.

– Ferio Konin to nowoczesne centrum handlowe, z unikalną ofertą w skali regionu i cieszące się dużą popularnością – mówi Henryk Grabowski z Multi, dyrektor CH Ferio Konin. – Komercjalizacja i rozwój oferty foodcourt jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów i spotyka się z ich dużą przychylnością. Jesteśmy przekonani, że poszerzenie oferty restauracyjnej zwiększy jakość oraz częstotliwość wizyt w naszym centrum – dodaje.

Pizza Hut w Ferio Konin

Restauracja Pizza Hut zajmie powierzchnię nieco ponad 60 mkw i otworzy się w promowanym przez właściciela marki, firmę AmRest, modelu Fast Casual Delivery, czyli formacie z miejscami siedzącymi oraz realizacją zamówień z dostawą do domu. Rozwiązanie to pozwala na wygodną obsługę klientów w mniejszych ośrodkach miejskich, zapewniając restauracji wysoką rentowność. Obsługa klientów będzie odbywała się dwutorowo: realizowane będą zamówienia telefoniczne i internetowe oraz te składane bezpośrednio w restauracji.

Lokal, który zajmie Pizza Hut zostanie wykreowany z powierzchni przeznaczonej do innego użytku centrum, co pozwoli dodatkowo uatrakcyjnić foodcourt, a także dopasować powierzchnię do planowanej koncepcji lokalu. Planowane otwarcie restauracji to IV kwartał 2022 roku.

W Ferio Konin stawiamy na spełnienie oczekiwań naszych klientów m.in. poprzez rozwój strefy foodcourt i sektora food&beverage – mówi Anna Fabianowska Senior Asset Manager w Multi Poland.

– Nowa restauracja na dodatkowej przestrzeni, zwiększa atrakcyjność obiektu oraz w ogólnym rozrachunku podnosi wartość powierzchni komercyjnej – dodaje.

Wrzesień pod znakiem BoBoQ BubbleTea

Na początku września specjalnie na rozpoczęcie roku szkolnego na foodcourcie w centrum pojawiła się kolejna marka: BoBoQ BubbleTea, oferująca uwielbiane przez dzieci i młodzież herbaty z tapioką i owocowymi dodatkami. BoBoQ znane jest z wysokiej jakości składników i braku ulepszaczy smaku, sprzedaje produkty bezglutenowe. Powierzchnia dla tej marki również została wydzielona z części niekomercyjnej centrum.

Ferio Konin to największe centrum handlowe w regionie, mogące szczycić się nie tylko szerokim catchmentem (niemal 400 tysięcy osób), ale także doskonałą lokalizacją w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady Warszawa-Berlin. Centrum zaspokaja potrzeby rodzin z dziećmi, posiada wygodny, dostosowany do potrzeb klientów parking na ponad 1000 miejsc, a harmonijne połączenie wolnostojących budynków z częścią galerii handlowej dodatkowo wpływa na komfort zakupów. To nie tylko centrum handlowe, ale również idealne miejsce spotkań czy spędzania czasu wolnego dla lokalnej społeczności, które regularnie angażuje się w działania na rzecz mieszkańców Konina i okolic, a także uczestniczy w wielu inicjatywach prospołecznych.

