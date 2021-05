Multi zadbało o bezpieczeństwo w centrach handlowych

Audyt dotyczył wymogów sanitarnych dotyczących minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania wirusa i zgodności z najwyższymi w tym zakresie procedurami sanitarnymi i bezpieczeństwa.

To potwierdza, że pełne otwarcie centrów handlowych, które nastąpiło 4 maja br., było bezpieczne.

Centra handlowe, które ponownie przeszły audyt bezpieczeństwa sanitarnego, to: Forum Gdańsk, Magnolia Park we Wrocławiu, 3 Stawy w Katowicach, Galeria Pestka w Poznaniu, Sarni Stok w Bielsku-Białej i Ferio Konin.

Ponowna kompleksowa ocena zgodności z wymaganiami sanitarnymi i prawnymi, która składała się z: przeglądu listy wymagań, wytycznych i dobrych praktyk – została dokonana przez Bureau Veritas, światowego lidera badań, oceny zgodności i certyfikacji. Zostały również przeprowadzone inspekcje i oceny procedur postępowania oraz poziomu ich wdrożenia przez Multi jako zarządzającego.

Na wejściach do tych centrów znajdują się specjalne plakietki „SafeGuard" zaświadczające, że oznakowane nimi miejsca spełniają najwyższe standardy higieniczne.

Pozytywne wyniki audytu są zgodne z wynikami badań klientów przeprowadzonych przez Multi. W całej Europie przeważająca większość klientów bardzo pozytywnie ocenia zastosowane w odwiedzanych obiektach środki bezpieczeństwa. Wysokie oceny otrzymały: liczba stanowisk ze środkiem dezynfekującym, oznakowanie przypominające o zachowywaniu dystansu społecznego oraz czystość korytarzy, toalet, schodów ruchomych i wind. Klienci doceniają również zaangażowanie służb ochrony w przypominanie o zasadzie DDM: zachowywaniu dystansu, dezynfekcji rąk i noszeniu maseczek.

– Między innymi dzięki certyfikacji bezpieczeństwa sanitarnego klienci czują się u nas bezpiecznie – mówi Magdalena Gibney, dyrektor ds. operacyjnych Multi Poland, polskiego oddziału Multi Corporation. – Potwierdziły to nasze badania i, po raz drugi, audyt. Klienci ocenili bezpieczeństwo naszych obiektów w Polsce średnio na 4,4 w 5-stopniowej skali. Aż 84 proc. respondentów uważa, że jest tu bezpiecznie. To napawa nas optymizmem w kontekście obecnego ponownego pełnego otwarcia.