Multipleksy mogą liczyć tylko na Jamesa Bonda?

Jak to się stało, że multipleksy zostały pominięte w rządowych programach pomocowych?

Joanna Kotłowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina: Razem ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych zwróciliśmy się pod koniec września do wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego o stworzenie programu sektorowego nie tyko dla kin, ale także dla dystrybutorów filmowych i producentów. Zadanie zostało powierzone Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Niestety w przygotowanych przez instytut programach pomocowych nie uwzględniono multipleksów. Pomoc ma dotrzeć jedynie do kin studyjnych i mikroprzedsiębiorców, co uważamy za bardzo nieefektywne. Przy obostrzeniach sanitarnych pozwalających na wypełnienie sali w 25 proc. kina raczej nie będą się otwierały. W takich warunkach dystrybutorzy rezygnują z wypuszczania filmów na ekrany. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina zwróciło się do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina o ustanowienie osobnego programu wspierającego pominięte przez PISF podmioty.

Kina - jako rozrywka całoroczna - są jednym z kluczowych najemców galerii handlowych. Tymczasem są w lockdownie, a czynsz trzeba płacić?

Pandemia wciąż trwa, więc zakładamy, że przyjęte podczas pierwszego lockdownu rozwiązania systemowe zwalniające z płacenia czynszu, nadal obowiązują. Oczywiście po zniesieniu zakazu działalności na pewno trzeba będzie prowadzić rozmowy z wynajmującymi, ale to dotyczy wszystkich branż.

Czy kina znalazły się w tzw. tarczy branżowej?

W procedowanej właśnie ustawie zapobiegającej skutkom pandemii Covid-19 branża kinowa została ujęta. Czekamy za zakończenie procesu legislacyjnego, co przewidziane jest na piątek 27 listopada.

Na jakie mechanizmy liczą kina?

Zwolnienie ze składek ZUS oraz dopłaty do postojowego przez sześć miesięcy. Ustawa jest w Sejmie, więc czekamy na ostateczny kształt zapisów. Liczymy, że nasz sektor zostanie objęty również rozporządzeniem ministra finansów, które pozwoli na odraczanie zaliczek na podatek dochodowy za ostatni kwartał. Nie mamy jeszcze żadnej informacji na temat potencjalnego wsparcia sektorowego. Branża kinowa została zamknięta jako pierwsza i otwarta jako ostatnia, więc zanim zaczęła się powoli podnosić, to nastąpił duży wzrost liczby zakażeń. Wtedy też rząd wprowadził nam 25-procentowy limit sprzedaży miejsc. Oczywiście, przy wsparciu rządowym, można w takich warunkach funkcjonować, ale tylko przez krótki czas. Dlatego będziemy postulować, by otwierać kina z limitem minimum 50 proc. zajętych miejsc i zapowiedzieć ten restart kilka tygodni wcześniej. Bez filmów w ofercie, otwarcie nie będzie możliwe.

