Netto, Action i inni otworzą swoje sklepy w przebudowywanym obiekcie Tesco w parku handlowym Multishop Sochaczew.

Jeszcze w tym roku pierwsi najemcy otworzą swoje sklepy w parku handlowym Multishop Sochaczew.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem funduszu Falcon Investment Management oraz spółki Multishop.

Już za dwa miesiące, w listopadzie tego roku, w odnowionej przestrzeni otworzy się supermarket Netto, a w grudniu – sklep marki Action.

Nowy operator spożywczy wybrał tę lokalizację z uwagi na jej potwierdzony potencjał handlowy i zamierza uruchomić w niej najnowszy koncept swojego sklepu Netto 3.0.

Komercjalizacja przebudowywanej powierzchni dobiega końca. Prowadzone są zaawansowane rozmowy na dwa ostatnie lokale o metrażu około 600-700 mkw. GLA. W nowej części pojawią się wiodące marki m.in. z branży modowej, wyposażenia wnętrz, czy sportowej. Otwarcie pozostałych sklepów zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2023 roku. Uzupełnią one aktualną ofertę obejmującą m.in.: Pepco, CCC, Jysk, Hebe, Deichmann – tłumaczy Daria Górniak, Leasing & Expansion Manager w Falcon Investment Management.

– Głęboko wierzymy w ten projekt z uwagi na jego ugruntowaną pozycję na rynku oraz mocny miks najemców. Multishop Sochaczew to obiekt, który od lat cieszy się popularnością wśród klientów i notuje wysokie wyniki odwiedzalności. To duża przewaga nad nowo powstającymi parkami handlowymi, które muszą najpierw taką pozycję wypracować. Rozbudowa, a co za tym idzie, uzupełnienie wachlarza najemców o komplementarne marki zapewni tej inwestycji stabilność na wiele lat – dodaje Daria Górniak.

Multishop Sochaczew wraz z McDonald’s oraz OBI tworzą znaną i lubianą wśród mieszkańców miasta i okolic destynację, tzw. Power Center. Obiekt mieści się w dogodnej lokalizacji, tuż przy zjeździe z drogi krajowej nr 92. Multishop Sochaczew ma obecnie ponad 4,4 tys. mkw. GLA, po zakończeniu wszystkich prac związanych m.in. z przebudową dawnego sklepu Tesco – jego powierzchnia wzrośnie do ponad 12 tys. mkw. GLA.

Falcon Investment Management to fundusz inwestycyjny w całości oparty na polskim kapitale. Jego celem jest budowa silnej sieci parków handlowych na terenie kraju. Firma realizuje swoje plany w oparciu o różne formy współpracy: transakcje typu forward purchase, joint venture, zakup gotowych projektów, a także własny development. W portfolio Falcon Investment Management znajdują się obecnie dwa funkcjonujące i wynajęte obiekty: Stary Dworzec w Bolesławcu oraz Pasaż Golubsko-Dobrzyński, a także kilka projektów na różnych etapach realizacji. Fundusz współpracuje z takimi graczami rynkowymi, jak m.in.: Acteeum Central Europe, Refield, BOIG.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl