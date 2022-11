Od 20 listopada do 18 grudnia miłośnicy piłki nożnej będą mogli obejrzeć rozgrywki na dużych ekranach w strefie kibica, na terenie zielonym przed Westfield Arkadia.

Centrum handlowe Westfield Arkadia jest już gotowe na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

Od 20 listopada do 18 grudnia, w strefie kibica, na transmisje wszystkich 64 zaplanowanych meczów wstęp jest bezpłatny,.

Liczba miejsc w strefie jest ograniczona.

Już niebawem rozpocznie się mundial w Katarze. Po raz pierwszy w historii rozgrywki odbywają się jesienią, dlatego Westfield Arkadia przygotowała zadaszoną strefę kibica, w której wszyscy fani futbolu będą mogli dopingować polską drużynę i swoich ulubionych piłkarzy. W strefie znajdzie się 300 miejsc siedzących, telebim o wielkości 15 mkw., dwa, 75-calowe telewizory oraz wyjątkowe nagłośnienie. Transmitowane będą wszystkie 64 mecze rozgrywane podczas mistrzostw, aż do finału, który odbędzie się 18 grudnia. Strefa kibica będzie otwarta w dniach meczowych.

Wiemy jak dużym zainteresowaniem cieszą się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, dlatego zależy nam na tym, by nasza strefa kibica była doskonałą przestrzenią do wspólnego przeżywania sportowych emocji. Mamy nadzieję, że strefa będzie najlepszym miejscem do oglądania tegorocznych mistrzostw – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Wszyscy, którzy odwiedzą strefę kibica będą mogli także skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty gastronomicznej.

Strefa kibica to nie jedyna sportowa atrakcja, którą na listopad zaplanowała dla klientów Westfield Arkadia. Od 14 do 19 listopada wszyscy chętni mogą wziąć udział w tygodniowym święcie padla. W Theatrum przy wejściu od strony fontanny stanął pełnowymiarowy kort dedykowany dla tej dyscypliny sportu. Od 14 do 17 listopada odbędą się na nim mecze pokazowe z udziałem przedstawicieli Reprezentacji Polski w Padla, bezpłatne treningi czy lekcje WF-u dla szkół, a na 18 i 19 listopada zaplanowany jest Międzynarodowy Turniej Padla z udziałem drużyn z Czech, Niemiec, Węgier oraz Polski. Wydarzeniu, zaplanowanemu na piątek i sobotę, towarzyszyć będzie oprawa muzyczna oraz możliwość spotkania z gośćmi specjalnymi i sportowcami, a całość komentować będzie dziennikarz sportowy.

Ponadto Westfield Arkadia była partnerem tegorocznego, 32. Biegu Niepodległości. Od 8 do 11 listopada w centrum handlowym zorganizowano Biuro Zawodów, gdzie biegacze mogli odebrać pakiety startowe, a w dniu Biegu – 11 listopada przygotowano dodatkowe zaplecze – strefę depozytów, parkingową oraz punkt dekoracji i grawerowania medali.

