Mustang w wersji mono. Nowy butik w Galerii Krakowskiej

Niemiecka firma znana z produkcji dżinsów zawitała do Polski w 1992 roku. Obecnie w swojej ofercie ma także odzież, skórzane obuwie oraz dodatki – to produkty dla osób lubiących dobrą jakość i klasyczny design. Klienci znajdą to wszystko na 70 mkw. powierzchni sklepu w Galerii Krakowskiej. Salon urządzono w butikowym stylu, gdzie dominują ciepłe i przyjazne kolory.

Galeria Krakowska stara się proponować odwiedzającym szeroki wybór różnych firm – zarówno tych rodzimych, europejskich, jak i zza oceanu – tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dewizą marki Mustang jest oferowanie „prawdziwych ubrań, dla prawdziwych ludzi”, łącząc klasyczne fasony z nowoczesnym wzornictwem.

Monobrandowy sklep Mustang znajduje się na poziomie +1 w Galerii Krakowskiej.