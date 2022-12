Muszkieterowie uruchomili w Miliczu przy ul. Makowej 13 55 placówkę Drive Intermarché w Polsce. Usługa umożliwia szybki odbiór zamówionych towarów prosto do bagażnika samochodu.

Intermarché poszerza dostępność usług e-commerce i otwiera kolejny punkt Drive.

Firma oferuje klientom możliwość odbioru zamówionych wcześniej internetowo produktów w specjalnie wyznaczonym miejscu obok punktu sprzedaży.

Z raportu „Jak kupuje polski konsument? Trendy e-commerce w zakupach z kategorii spożywczej”, który był rezultatem badania przeprowadzonego przez Grupę Muszkieterów oraz Havas Media, wynika, że co czwarty Polak dokonał w mijającym roku zakupu żywności za pośrednictwem internetu, a ponad 5 proc. robi to już regularnie. Jako główny powód realizacji zakupów produktów spożywczych online, 58 proc. badanych podaje oszczędność czasu. Średnia wartość koszyka zakupowego dla tej kategorii wynosi 236 zł.

Zakupy prosto do bagażnika samochodu

Muszkieterowie, w odpowiedzi na rynkowe trendy, sukcesywnie rozwijają usługę Drive Intermarché przy supermarketach sieci. Umożliwia ona szybki odbiór zamówionych towarów prosto do bagażnika samochodu. Sklep w Miliczu jest już 55 placówką Drive Intermarché w Polsce.

Rozwój kanału e-commerce jest dla nas strategicznym kierunkiem działań, dlatego oferujemy naszym klientom oraz franczyzobiorcom komplementarną usługę Drive Intermarché – mówi Tomasz Waligórski, dyrektor generalny Intermarché.

Średni koszyk zakupowy realizowany w ramach usługi Drive Intermarché jest czterokrotnie wyższy od średniej transakcji dokonywanej w sklepach stacjonarnych. Natomiast udział produktów świeżych, które są wyróżnikiem sieci, wynosi prawie 50 proc.

Intermarché Drive umożliwia klientom zamawianie produktów przez stronę internetową oraz ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się blisko sklepu. W ofercie strony drive.intermarche.pl jest dostępnych 8 tysięcy artykułów. Co ważne, ceny produktów dostępnych w ramach usługi są takie same, jak w sklepie stacjonarnym.

