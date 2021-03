Muzeum w Fabryce Norblina już oficjalne. Pierwsza wystawa w II połowie roku

Muzeum będzie jedną z najważniejszych funkcji rewitalizowanego przez Grupę Capital Park kompleksu. Prawie 2-hektarowy teren w samym sercu warszawskiej Woli, pomiędzy ulicami Prostą, Łucką i Żelazną po wielu latach w atrakcyjny, multimedialny sposób opowie warszawiakom oraz odwiedzającym miasto turystom swoją kilkusetletnią historię. Ze względu na swą specyfikę – otwartego terenu z zachowanym zabytkowym układem 10 pofabrycznych budynków oraz 50 maszynami i urządzeniami (42 z nich znajdują się w rejestrze zabytków), Muzeum Fabryki Norblina będzie miało niestandardowy, otwarty charakter i będzie dostępne dla wszystkich odwiedzających kompleks, niezależnie od celu wizyty. Ekspozycja będzie miała niejednorodny charakter, a strefa muzealna i komercyjna będą przenikały się wzajemnie. Dostępne będą cztery ścieżki zwiedzania: Budynki i Architektura, Maszyny i Urządzenia, Ludzie oraz Wyroby. Odwiedzający rozpoczną podróż przez dzieje tego terenu od XVIII w., kiedy był on jeszcze własnością Franciszka Ryxa – kamerdynera króla Stanisława Augusta, poprzez lata świetności zakładu Norblin, Bracia Buch i T. Werner, aż do powojennej działalności jako Walcownia Metali Warszawa. Muzeum pokaże także losy tego miejsca po 1982 roku, kiedy zakończona została fabryczna produkcja. Zwiedzający poznają dzieje rodzin Wernerów i Norblinów, a także sylwetki znaczących historycznie dla fabryki postaci – m.in. Franciszka Ryxa, czy Julii Keilowej – wybitnej projektantki międzywojennej, która tworzyła dla najważniejszych polskich zakładów platerniczych – w tym Fabryki Norblina. Jest autorką m.in. słynnej cukiernicy-kuli w stylu art deco, której produkcję Muzeum Fabryki Norblina odtworzyło po ponad 85 latach, przygotowując limitowaną serię reprodukcji. W ramach jednej ze ścieżek zwiedzania będzie można obejrzeć także kolekcję ponad 600 platerów, z których produkcji w przełomie XIX i XX w. fabryka słynęła nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na Zakaukaziu. Muzeum będzie obfitowało w najnowsze rozwiązania technologiczne z obszaru multimediów i wirtualnej rzeczywistości – to właśnie za ich pomocą będzie można niemal namacalnie przenieść się do czasów, w których fabryka tętniła pracą.

