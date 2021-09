MVGM z nową ofertą. Małgorzata Słowik na czele działu najmu

Pierwsze działania MVGM podejmie w centrum handlowym Forum Gliwice i Factoria Park we Wrocławiu oraz w warszawskim biurowcu Natpoll Business Center.

- Nowa linia biznesowa to kolejny krok w rozwoju MVGM w Polsce. Powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów oraz w wyniku holistycznego podejścia do zarządzania i odpowiedzialności za nieruchomość - mówi Agnieszka Nowak, dyrektor zarządzający, MVGM. - Zależało nam, by od początku mieć mocny zespół specjalistów, dlatego do współpracy zaprosiliśmy Małgorzatę Słowik, ekspertkę związaną od wielu lat z sektorem nieruchomości komercyjnych - dodaje.

Małgorzata Słowik w trakcie swojej kariery zawodowej odpowiadała za komercjalizację nowo budowanych i rozbudowywanych obiektów handlowych, a także rekomercjalizację istniejących centrów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Była również odpowiedzialna za leasing dwóch obiektów biurowych zlokalizowanych we Wrocławiu i Szczecinie. Ukończyła studia prawnicze oraz obroniła dyplom z zarządzania nieruchomościami.

Do działu najmu dołączyła również Magdalena Tomaszewska, ekspertka z ogromnym doświadczeniem na rynku nieruchomości komercyjnych, która będzie wzmacniała działania leasingowe MVGM.

- Komercjalizacja obiektów w obecnych czasach jest trudnym zadaniem, wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz elastycznego podejścia. Dzięki połączeniu doświadczenia mojego zespołu z ugruntowaną pozycją MVGM na rynku, mamy szansę stać się w szybkim czasie ważnym graczem w obszarze najmu – mówi Małgorzata Słowik, Retail Leasig Director.

MVGM działa na rynku zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Europie. Firma, obecna w 10 europejskich krajach i zatrudniająca ponad 1,6 tys. ekspertów, oferuje swoim klientom kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami, łącząc międzynarodowe doświadczenie z doskonałą znajomością specyfiki lokalnego rynku. MVGM świadczy swoje usługi zarówno dla funduszy inwestycyjnych, banków, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, firm ubezpieczeniowych jak i lokalnych właścicieli nieruchomości.