My Body Lab zajmuje powierzchnię 170 mkw. i znajduje się na poziomie +3 Blue City.

My Body Lab proponuje usługi dla osób, które chcą zatroszczyć się o swoją sylwetkę, wzmocnić mięśnie, pozbyć się bólów kręgosłupa, a także zadbać o urodę.

– Cieszymy się, że My Body Lab dołączył do najemców Blue City, wzbogacając ofertę centrum o nowe usługi z pogranicza sportu, fizjoterapii i odnowy biologicznej. Dążymy do tego, aby Blue City było obiektem wielofunkcyjnym, zapewniającym klientom wszechstronne doświadczenia i odpowiadającym na ich różne potrzeby, w tym te, które dotyczą dbania o kondycję fizyczną, zdrowie i urodę – mówi Anna Gut, dyrektor ds. wynajmu Blue City.

Trening stosowany w ośrodkach olimpijskich

Trening elektrostymulacyjny EMS od lat jest stosowany w ośrodkach olimpijskich i gabinetach fizjologicznych. To metoda wzmacniania mięśni i modelowania figury dla zabieganych. Szybko buduje masę mięśniową, poprawia kondycję fizyczną, niweluje bóle pleców, ujędrnia ciało i pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej. Trening trwa jedynie 20 minut, a aktywuje około 95 proc. mięśni, zastępując aż trzy godziny treningu na siłowni.

– Osoba, która korzysta z treningu EMS, wykonuje tylko lekkie ćwiczenia. Ale zanim to zrobi, zakłada specjalnie zaprojektowany kostium, który jest wyposażony w elektrody. Te pobudzają mózg do działania i sprawiają, że wysyła on impulsy do naszych mięśni. Mięśnie zaczynają pracować tak, jakby wykonywały intensywne ćwiczenia – informuje Alicja Szkamruk, trener personalny, współwłaścicielka My Body Lab.

Tlenoterapia w Blue City

My Body Lab oferuje również krioterapię na ciało i twarz oraz tlenoterapię. Krioterapia zmniejsza obrzęki, stany zapalne i napięcie mięśni, redukuje cellulit, a jako zabieg kosmetyczny wzmaga produkcję kolagenu i elastyny. Z kolei tlenoterapia wpływa na odnowę organizmu.

Laboratorium Treningu Personalnego My Body Lab jest wyposażone w najnowszej generacji sprzęt, a zabiegi przeprowadza doświadczony personel.

– W Blue City brakowało usług, które oferujemy, dlatego mamy nadzieję, że klienci będą zadowoleni z naszej obecności w centrum. Przy okazji wizyty u nas mogą załatwić w Blue City mnóstwo spraw, a dodatkowo mają do dyspozycji obszerny bezpłatny do 2 godzin postoju parking – podsumowuje Alicja Szkamruk.

