"My, najemcy, walczymy o życie." ZPPHiU krytykuje PRCH i apeluje do sejmu

Poniżej przedstawiamy całą treść apelu ZPPHiU:

Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie,

w imieniu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) skupiającego wokół wspólnej idei polskich przedsiębiorców z sektora handlowo-usługowego, zatrudniających ponad 200 tysięcy pracowników, zwracamy się̨ do Państwa z prośbą o przyjęcie wnioskowanych przez rząd rozwiązań legislacyjnych zawartych w Druku Sejmowym nr. 1145 z uwzględnieniem korekt legislacyjnych pozwalających w pełni osiągnąć zakładane przez ustawodawcę cele.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W toku prac nad projektem rządowym prezentowaliśmy opinie prawne i stanowisko, że proponowane rozwiązanie prawne jest zgodne z konstytucją, słuszne i uczciwe, a co najważniejsze daje stronom umów, które czułyby się pokrzywdzone w wyniku tej regulacji prawo do ostatecznego ukształtowania rozliczeń przed sądem powszechnym. Dlatego apelujemy o przyjęcie proponowanego rozwiązania z uwzględnieniem korekt legislacyjnych, stanowiących wraz z uzasadnieniem załącznik do niniejszego apelu. Przyjęcie proponowanych korekt ma na celu uniknięcie sytuacji, w której wielkie galerie będą dalej z pozycji siły wymuszać zapisy umowne krzywdzące dla najemców. A tak w istocie wyglądają dziś relacje pomiędzy centrami handlowymi, za którymi stoją potężne fundusze inwestycyjne, a nami – producentami, kupcami, w dużej mierze rodzinnymi, polskimi firmami. W rzeczywistości galerie nie tylko zabiegają dziś o utrzymanie zysku, ale jeszcze domagają się pomocy od państwa, wyciągając ręce po pieniądze polskich podatników. My, najemcy, walczymy o życie. O tym, jak wygląda kondycja koncernów będących właścicielami centrów handlowych, można się dowiedzieć z dostępnych publicznie raportów giełdowych. Jednoznacznie potwierdzają one kontynuację olbrzymich zysków.

Jako przedsiębiorcy skupieni w ZPPHiU w pierwszej kolejności czujemy się w obowiązku zadać kłam fałszywym i krzywdzącym tezom prezentowanym w przestrzeni publicznej przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). W apelu skierowanym do Pań Posłanek i Panów Posłów PRCH twierdzi, że projektowane zmiany wdrażały przepisy z mocą wsteczną, stanowiły niedozwoloną pomoc publiczną, a także rodziły potencjalną odpowiedzialność Skarbu Państwa. Wszystkie te informacje są nieprawdziwe, stanowią przykład nacisku i manipulacji, do jakich uciekają się galerie handlowe, aby zrealizować tylko swoje własne, partykularne cele maksymalizacji zysku i nie ponoszenia kosztów pandemii. Fakty są zupełnie inne.

1

2

3

Retransmisja sesji: Architekci i projektanci w projekcie Nowy Europejski Bauhaus • Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli