N-Park w Pszczynie przed otwarciem. KiK, CCC, Hebe, Pepco, Dealz, Media Expert, KFC wśród najemców

W Pszczynie właśnie finalizuje się ostatni etap prac związany z budową parku handlowego Napollo, przy ulicy Bielskiej 46.

Uroczyste otwarcie nowego miejsca zakupowego dla mieszkańców miasta, będzie miało miejsce już wkrótce.

Parki handlowe znane pod szyldem „N-Park”, należące do Napollo, zyskały na popularności ze względu na komfort i kompleksowość zakupów.

Co do zasady N-Parki powstają w centrach osiedli mieszkaniowych aglomeracji i w miastach w całej Polsce. Dogodna lokalizacja to duża zaleta tych obiektów, którą dodatkowo uzupełnia wysoka funkcjonalność - bardzo dobry dostęp samochodem, komunikacją miejską i pieszo czy parking z miejscami postojowymi przy pasażu handlowym. Ale to nie wszystko – parki handlowe od Napollo projektowane są tak, by ułatwić klientom także poruszanie się wewnątrz nich i swobodne robienie zakupów. W naszych N-Parkach dbamy nie tylko o dopasowaną ofertę i dogodną lokalizację – mówi Dorota Beltrani, dyrektor ds. komercjalizacji i zarządzania w Grupie NAPOLLO.

– Ich przestrzeń zaprojektowana jest tak, by zapewniać wygodę poruszania się z zakupami, co zapewniają niskie progi oraz bardzo dobra widoczność wszystkich lokali, ułatwiająca nawigację po centrum. Na podobne udogodnienia mogą liczyć klienci N-Parku w Pszczynie, który otwieramy już niedługo - dodaje Dorota Beltrani.

KiK, Martes Sport, Kaes, CCC, Hebe, Pepco, Dealz, Media Expert wśród najemców

Wyróżnikiem N-Parków jest tenant-mix oparty na wybranym zestawie popularnych marek. Oferta jest każdorazowo profilowana zgodnie ze specyfiką miejsca, tak by optymalnie wykorzystać jego potencjał. Dlatego też mieszkańcy Pszczyny będą mogli skorzystać z oferty zawierającej takie marki, jak: KiK, Martes Sport, Kaes, CCC, Hebe, Pepco, Dealz, Media Expert, a także dyskont spożywczy Biedronka czy restauracja szybkiej obsługi KFC.

Zielony dach nad KFC

Ciekawostką inwestycji jest zielony dach o powierzchni 1200 mkw., usytuowany nad restauracją KFC, który został zbudowany z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Jest porośnięty ekstensywną, rozchodnikową roślinnością. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania inwestycja ma prawidłowy bilans zieleni, określany przez lokalne wymogi środowiskowe.

Wszyscy najemcy szykują swoje lokale do otwarcia za kilka tygodni, trwają także prace wykończeniowe na powierzchniach ogólnodostępnych, aby jeszcze przed wakacjami zaprosić mieszkańców Pszczyny do N-Parku.