Napollo planuje rozbudowę w N-Parku w Starej Iwicznej. Pojawi się nowy budynek, o powierzchni do wynajmu ok. 6000 mkw.

N-Park w Starej Iwicznej powiększy swoją powierzchnię handlowo-usługową.

Otwarcie drugiego etapu parku handlowego planowane jest na 2024 rok.

Napollo proponuje w N-Parku szeroki asortyment produktów i usług w kategorii convenience, by sprostać oczekiwaniom klientów, umożliwiając im codzienne zakupy w jednym miejscu. Teraz w obiekcie planowane są zmiany, które sprawią, że mieszkańcy Starej Iwicznej będą jeszcze bardziej usatysfakcjonowani – pojawi się bowiem nowy budynek, o powierzchni do wynajmu ok. 6000 mkw., dzięki któremu oferta N-Parku wzbogaci się o takie marki jak choćby Rossmann, czy KiK. Z kolei na piętrze planowane są lokale biurowe i usługowe.

N-Park w Starej Iwicznej otworzyliśmy w 2018 roku – stale dbamy o rozwój naszych obiektów i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb Klientów, uznaliśmy więc, że czas na zmiany także i w tym miejscu. Dlatego zdecydowaliśmy o rozbudowie naszego parku handlowego w Starej Iwicznej oraz uzupełnienie jego oferty o znane, popularne marki handlowe na parterze obiektu, a na 1. i 2. Piętrze planowani są najemcy biurowo-usługowi. Dodatkowy budynek, który planujemy dobudować do już istniejącego obiektu, powstanie na działce w okolicach ul. Mleczarskiej. W budynku powstanie natomiast spory, podziemny, wygodny parking dla pracowników części biurowo-usługowej – mówi Dorota Beltrani, Dyrektor Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie Napollo.

N-Park w Starej Iwicznej znajduje się przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych w gminie i jednocześnie drodze wojewódzkiej 721. Już teraz posiada parking naziemny na ok. 250 samochodów, co zmieni się na korzyść, gdy powstanie drugi budynek kompleksu. Dla wygody odwiedzających istniejącego etapu, do wszystkich sklepów wejścia zorganizowane są bezpośrednio z zewnętrznego, zadaszonego pasażu pieszego, przyległego do parkingu. Na terenie N-Parku znajdują się miejsca do siedzenia i odpoczynku, stojaki rowerowe oraz stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych.

Za projekt drugiego etapu odpowiada pracownia Bulak Projekt Sp. z o.o. Dla budynku planowane jest uzyskanie certyfikatu BREEM w procesie realizacji inwestycji na poziomie VERY GOOD, co jest zgodne z polityką Napollo prowadzącą do realizacji coraz bardziej ekologicznych obiektów.

