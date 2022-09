Na przełomie 2023 i 2024 roku N-Park na wrocławskich Maślicach przejdzie gruntowne zmiany. Napollo, właściciel obiektu, zakupił grunt graniczący z dotychczasową działką, dzięki czemu park handlowy zwiększy swoją powierzchnię do niemal 12 tys. mkw.

N-Park przy ul. Maślickiej, który powstał w sierpniu 2019 r. w centrum dynamicznie rozwijającej się wrocławskiej dzielnicy - Maślice-Stabłowice, urośnie niemal dwukrotnie. Obecnie należący do Napollo park handlowy zajmuje powierzchnię ok. 5,3 tys. mkw. W ramach nowej inwestycji istniejący obiekt zostanie rozbudowany o dodatkowe 1000 mkw. Powstaną też dwa nowe budynki o łącznej powierzchni ok. 5,4 tys. mkw.

Swoją powierzchnię zwiększy również parking dla klientów zmotoryzowanych.

Finalizację rozbudowy N-Parku przy ulicy Maślickiej planujemy na przełom 2023 i 2024 roku - komentuje Dorota Beltrani, dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie Napollo .

-Już teraz mogę powiedzieć, że zainteresowanie wynajmem lokali jest bardzo duże. Dziś znamy już prawie wszystkich najemców powiększonego parku handlowego. Wybrany przez nas tenant-mix z pewnością ucieszy wrocławian. Dodatkowo planujemy przestrzeń na wynajem na piętrze – prowadzimy rozmowy z usługodawcami medycznymi czy najemcami przestrzeni biurowych - dodaje.

N-Parku przy ulicy Maślickiej we Wrocławiu

Obecnie klienci wrocławskiego N-Parku mogą robić zakupy w takich sklepach, jak: dyskont spożywczy Stokrotka, Rossmann, Media Expert, Empik, KiK, Action, KFC, Fitness Academy, Domino's Pizza, Dedal Travel czy Kiosk Finansowy. W sąsiedztwie budynku znajduje się stacja benzynowa PKN Orlen.

Projekt drugiego etapu rozbudowy N-Parku został przygotowany we współpracy z Biurem Projektów R2 Lesław Rubik z Wrocławia pod Kierownictwem Katarzyny Jabłońskiej wraz z zespołem projektowym.

