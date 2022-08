Na co stawia Manufaktura na zielonej drodze?

Działania CSR, obecnie coraz częściej określane bardziej precyzyjnym terminem ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), to dla świadomych i dążących do rozwoju przedsiębiorstw już niemal obowiązek.

Duże zainteresowanie tym obszarem widać szczególnie w branży centrów handlowych – kwietne łąki, ule dla pszczół, oszczędzanie energii – zarządcy prześcigają się w nowych pomysłach. Manufaktura w Łodzi udowadnia jednak, że ESG to dla niej nie tylko chwilowy trend, a mocny filar, na którym opiera swoje wieloletnie strategie rozwoju.

Koncepcja została określona wspólnym dla wszystkich prowadzonych działań hasłem – Manufaktura Dobrej Energii.

Manufakturę zbudowano zgodnie ze strategią ESG, gdzie litera S – czyli sprawy społeczne – były kluczowym punktem odniesienia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w DNA Manufaktury. Już na etapie projektowania centrum, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, architekci uwzględniali te wartości. Jednym z kluczowych przedsięwzięć społecznych Manufaktury jest Muzeum Fabryki – stała wystawa dotycząca historii dawnych zakładów bawełnianych Izraela Poznańskiego. Muzeum utrzymuje ścisłe relacje z byłymi włókniarzami i wspiera założone przez nich stowarzyszenie. Ta działalność, to realizacja obietnicy, którą złożyliśmy łodzianom, że wspólnie z nimi zadbamy o szacunek dla przeszłości i tożsamości jednego z najważniejszych miejsc na mapie miasta – tłumaczy Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury.

Odważna wizja i rozmach Manufaktury jako wielofunkcyjnego miejsca, gdzie biznes łączy się z kulturą, kontaktami międzyludzkimi, a także pielęgnowaniem wartości ważnych dla łodzian, zainspirowały lokalne władze oraz wielu prywatnych inwestorów do podążania tą samą drogą.

Strategia oparta na 3 filarach

W długoterminowej wizji rozwoju Manufaktury kluczowe jest skupienie się na systematycznych działaniach w obszarze 3 aktualnych trendów: eko świadomości, lokalności i dobrostanu psychicznego i fizycznego.

- Tworząc koncepcję Manufaktury Dobrej Energii, chcieliśmy podkreślić, że od lat rozwijamy się w sposób zrównoważony. Aktywności prowadzone na terenie kompleksu, mają za zadanie promować dobrą, zdrową żywność, zachęcać łodzian do odpowiedzialnego podejścia do środowiska, ale także do dbania o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Realizowane przez nas wydarzenia kładą nacisk na promocję ekologicznych rozwiązań, chcemy aby miały one wartość edukacyjną. Przy tym ważne jest dla nas, by promować i doceniać marki modowe mające w swoich kolekcjach linie z recyklingu czy producentów naturalnych kosmetyków. – tłumaczy Anna Grajcarek, koordynator ds. eventów i marketingu Manufaktury.

Lokalność i działania proekologiczne są dla Manufaktury niezwykle istotne. Organizowane eventy, współpraca z najemcami, otwartość na potrzeby społeczności, pozwala realizować liczne inicjatywy, jak np. zasadzenie łąki w ramach Samorządowego Kongresu Klimatycznego, zamontowanie na fasadzie galerii kilkudziesięciu budek dla jerzyków, ustawienie butelkomatu we współpracy z MPO, do którego w ciągu zaledwie kilku tygodni trafiło ponad 20 tys. plastikowych butelek PET, organizowanie warsztatów kulinarnych zero waste w Qulinarium, współpraca z OTOZ Animals czy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi.

Kompleks kontynuuje także współpracę z Kongresem Nowej Mobilności organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, dzięki czemu przybliża świat elektromobilności szerokiej grupie odbiorców. Choć inicjatyw jest wiele i dotyczą one różnych tematów – cel jest wspólny i skupia się na edukacji i budowaniu lokalnych społeczności.

- Cieszy nas, że realizowane przez nas akcje przyczyniają się do zmiany postaw i kształtowania eko-nawyków. Za nami już ponad 50 wydarzeń zrealizowanych pod szyldem Manufaktury Dobrej Energii, a w planach mamy kolejne – dodaje Anna Grajcarek. To wspólna misja, w którą angażujemy się my, jako zespół zarządzający obiektem, ale też zadanie, do którego zapraszamy wszystkich najemców, współpracowników, gości i turystów – kończy.

Przed kompleksem nowe wyzwania i nowe inwestycje, które łączy dobra energia, chęć działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i regionalności. Jeszcze w tym roku Manufaktura pochwali się planowaną inwestycją fotowoltaiczną, jak i kolejnymi inicjatywami edukacyjnymi dla gości i najemców.