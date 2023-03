Galeria Bemowo rusza z konkursem na Facebooku, w ramach którego poszukuje Superbohaterek z dzielnicy Bemowo, które stanowią lokalny wzór do naśladowania.

Galeria Bemowo poszukuje kobiet w każdym wieku, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość na lepszą i są wzorem do naśladowania.

Na autorów pięciu najlepszych zgłoszeń konkursowych oraz wskazane bemowskie Superbohaterki czekają nagrody.

„Superbohaterki z Bemowa” to konkurs na Facebooku skierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy Bemowo, w ramach którego chcemy odkryć bemowskie kobiety, które działają na rzecz lokalnej społeczności, robią coś dobrego, pomagają potrzebującym. Rozejrzyj się w najbliższym otoczeniu: rodzinie, sąsiedztwie, szkole, pracy, dzielnicy i pomóż Galerii Bemowo znaleźć bemowską Superbohaterkę! Poszukujemy kobiet w każdym wieku, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość na lepszą i są wzorem do naśladowania.

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy, że w komentarzu pod postem konkursowym wskażesz kobietę z Bemowa, która Twoim zdaniem jest lokalną Superbohaterką oraz napiszesz, jaką ma super moc. Nagradzamy 5 najciekawszych zgłoszeń. Na autorów zwycięskich zgłoszeń czekają karty podarunkowe o wartości 100 złotych do drogerii Rossmann, a wskazane w zwycięskich komentarzach Superbohaterki otrzymają do rąk własnych kwiaty w doniczce.

Konkurs trwa od 8 do 12 marca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 marca na profilu Galerii Bemowo na Facebooku.

