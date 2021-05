Na lockdownie stracili najemcy i własciciele galerii handlowych. Rząd chce pomóc, ale tylko najemcy się cieszą

Przedstawiciele ZPPHiU przedstawiają swoją opinię na temat mitów dotyczących rozliczeń czynszów między korzystającymi a udostępniającymi przestrzeń w centrach handlowych:

MIT: Najemcy dostają niedozwoloną pomoc

FAKT: Czas, by silniejsza i bogatsza strona zaczęła płacić sama swoje rachunki

Przedstawiciele galerii handlowych usiłują zaklinać rzeczywistość i udają, że nic się nie wydarzyło, zakładając, że ich bilanse nie powinny odbiegać od tych z roku 2019, zanim koronawirus zdewastował gospodarkę. Otóż zdarzyło się – czterokrotnie lokale handlowe w centrach handlowych zostały zamknięte. Do dziś nie działają kawiarnie i footcourty, strefy relaksu, kina i place zabaw dla dzieci. Usiłując wyjść suchą stopą z kryzysu pandemicznego zagraniczne fundusze i podmioty w posiadaniu których są galerie, przerzucają wszelkie swoje koszty na kogokolwiek innego. Według nich to korzystający z powierzchni, albo alternatywnie polski podatnik mają zapłacić ze swojej kieszeni za skutki pandemii. Analogicznie do czeskiego rozwiązania, pomoc dla wynajmujących miałaby, według takiego scenariusza, przechodzić przez najemców, zmuszonych do płacenia za najem pieniędzmi z pomocy państwowej. W takiej sytuacji na pandemii tracą podatnicy, tracą korzystający z powierzchni, po których stronie pozostają wszystkie koszty stałe poza najmem, a jedynie właściciele centrów nie ponoszą żadnych skutków finansowych sytuacji pandemicznej. I taka pomoc jest dozwolona? A jakie kryteria o tym decydują poza chęcią utrzymania przychodów?

MIT: Korzystający z przestrzeni handlowej są winni za zaległe czynsze

FAKT: Czynsz się nie należy!

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, że nie jest należne świadczenie za czas zamknięcia sklepów w centrach handlowych. W art. 495 określone jest bez wątpliwości, że za czas zamknięcia sklepów w centrach handlowych czynsz jest nienależny. Z mocy prawa zatem za czas lockdownów korzystający w przestrzeni w galeriach nie są nic winni.