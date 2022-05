Na pierwszym w Polsce smart parkingu rowerowym do końca maja zostawisz rower za darmo

Na jedyny taki w Warszawie i Polsce parking rowerowy wjeżdża się z ul. Prostej. Trzeba przejechać między odrestaurowanymi, zabytkowymi budynkami dawnego kompleksu fabrycznego - Fabryki Norblina. Nie ma co się martwić o późny powrót, kiedy rower mamy ze sobą. Hala Odlewni i Laboratorium Metaloznawcze to dziś tętniące życiem miejsca. Turyści i mieszkańcy miło spędzają tu czas, a zabawa trwa do rana.

- We wszystkich naszych inwestycjach wychodzimy naprzeciw miejskim cyklistom. Od lat propagujemy zrównoważony transport – mówi Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.

Inteligentne parkowanie

Realizację windy parkingowej wykonała hiszpańska firma MA-SISTEMAS. Jest ona autorem podobnego parkingu dla rowerów, działającego na przykład w Barcelonie, Saragossie i innych miastach Hiszpanii. Parking na 96 rowerów w Fabryce Norblina mieści się w podziemnym schowku z automatycznym dźwigiem do odbierania i podawania rowerów.

Szklane świetliki są tu po to, by dociekliwy obserwator mógł nacieszyć oko konstrukcją maszynerii i pracującego mechanizmu. To właśnie takie smaczki podkreślają klimat miejsca. W postindustrialnych budynkach, odrestaurowanych wg najlepszych standardów zrównoważonego budownictwa, swoje miejsce znalazły dziesiątki odnowionych fabrycznych urządzeń i maszyn. Nowoczesne i zabytkowe - jednym głosem opowiadają historię tego niezwykłego miejsca. Dlatego pierwszy w Polsce automatyczny parking w Fabryce Norblina to kolejny element układanki, nie żaden przypadek.

Ekologia ma swoje miejsce

Z początkiem czerwca – kiedy wakacyjny ruch rowerowy wrasta – stojaków będzie 22. Także pracownicy i najemcy Fabryki są zachęcani do ekologicznego transportu. Obiekt ma dla nich aż 200 miejsc parkingowych oraz specjalną infrastrukturę towarzyszącą: szatnie, prysznice i stację napraw.

Inwestor nie miał obaw, że stosowane od początku w Fabryce innowacyjne rozwiązania się nie przyjmą. Parking i stojaki dla rowerów są tego najlepszym przykładem. Ze wszystkich polskich miast to właśnie Warszawa posiada najdłuższą w Polsce tkankę dróg rowerowych. Specjalnymi ścieżkami można przejechać 700 km z okładem, a długość ciągów pieszo rowerowych z roku na rok wzrasta. Z Europy zachodniej przyszła do nas moda na samobieżne środki transportu. Rowery i hulajnogi szczególnie upodobali sobie młodsi użytkownicy dróg, dla których ekologia jest ważna i którzy swoje wybory opierają także na ekologicznych środkach komunikacji.

Woda to jest życie

Właściwe zagospodarowanie wody ma nierozerwalny związek z ekologią. Zasoby wody się kurczą, a w mieście szczególnie ważna jest każda roślina. Dlatego system odprowadzania deszczówki, pozwalający na jej wykorzystanie do nawadniania jest dzisiaj koniecznością. - Duże powierzchnie betonowe mogą przyczynić się do lepszego odprowadzenia wody. Trzeba zastosować odpowiednie materiały. To właśnie przepuszczalność stanowiła atut naszej mieszanki - mówi Mateusz Piotrowski, dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Lafarge. Firma była odpowiedzialna za zaadresowanie wyzwań odwodnieniowych na terenie Fabryki Norblina.

Ciągi komunikacyjne i powierzchnie użytkowe na tarasach w obiektach publicznych muszą być bezwarunkowo bezpieczne i komfortowe. To pozwala na ich sprawne i bezproblemowe wykorzystywanie. Tworzywo wykorzystane przez Grupie Capital Par posiada rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Norblin nowoczesny i zabytkowy

Ogromny, wygodny teren dla pieszych i rowerzystów, szanujący potrzeby planety - wymagał innowacyjnych rozwiązań dla odprowadzania wody ze wszystkich dostępnych dla deszczu powierzchni. - Opady nie wyparowują. Są skutecznie odprowadzane do podłoża i wykorzystywane. To przykład, jak podchodzimy do zrównoważonego budownictwa i jak konkretnie wpłynęliśmy na ochronę zasobów wody – podkreślił Mateusz Piotrowski, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Lafarge. Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina firma Lafarge zaproponowała zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień, a rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Fabryka Norblina. Fot. Shutterstock

Od września 2021r. warszawska Fabryka Norblina to klimatyczne miejsce spotkań i spędzania czasu. To także wspaniały przykład obiektu jednocześnie nowoczesnego i zabytkowego, zrealizowanego w konwencji zrównoważonego budownictwa.

Inwestor - Grupa Capital Park – zdecydował zachować unikatowy układ dziesięciu zabudowań fabrycznych, ocalić i odrestaurować 50 unikatowych maszyn i urządzeń z tego miejsca. 42 z nich to cenne obiekty, wpisane do rejestru zabytków. Po długim okresie remontu i adaptacji jeden z ważniejszych symboli Warszawy z czasów rewolucji przemysłowej znowu bryluje na mapie stolicy, tym razem jako obiekt zrównoważony ekologicznie i ośrodek kultury.

Warszawskie slow life w Norblinie

W budynkach Fabryki działają biura na wynajem. Jest kino KinoGram - butikowe kino przypominające raczej pokoje luksusowej rezydencji. Filmy ogląda się zapadając w obszerne fotele i w welurowe, rozkładane kanapy. Kelnerzy podają przekąski i napoje wprost do stolików przy miejscach gości. Ważny dla miasta jest pracujący tu BioBazar – targ i największa w Warszawie strefa gastronomiczna Food Town. W przestrzeni znalazło się też miejsce na punkty handlowe i usługowe, a także Muzeum Fabryki Norblina.

Fabryka Norblina. Fot. Shutterstock

Otwarta została m.in. pierwsza w Polsce multimedialna galeria sztuki Art Box Experience – przestrzeń immersyjna: styk sztuki, nauki, cyfrowej technologii i rozrywki powstają unikalne multisensoryczne wystawy, spektakle, koncerty i eventy. Apple Muzeum Polska posiada w swych zbiorach ponad 1500 produktów marki.

O Fabryce Norblina

Perła architektury industrialnej. Prace nad obszarem terenu dawnej fabryki Norblin, Bracia Buch i T. Werner rozpoczęto w 2008 r. Przez 10 lat trwał proces przygotowawczy do rewitalizacji obszaru, w tym opracowania koncepcji architektonicznych w myśl wytycznych konserwatora zabytków, zgromadzeniem dokumentacji a także uzyskiwaniem wymaganych pozwoleń. Z końcem 2017 r. rozpoczął się 4 letni okres budowy, prac konserwatorskich i restauratorskich.

Kompleks fabryczny zajmuje 2 ha terenu blisko centrum stolicy, na warszawskiej Woli. Przez lata był to zaniedbany teren poprzemysłowy. Obecnie jest perłą architektury i żyjącą tkanką miasta, z powierzchniami biurowymi, sklepami, restauracjami, kawiarniami, Food Townem, ekologicznym bazarem, butikowym kinem i muzeum historii tego jednego z największych przedsiębiorstw przemysłowych dawnej Warszawy.