Na to czekają polscy klienci. Black Friday w e-sklepach czy stacjonarnie?

Najbardziej zachęcająca jest obniżka cen, również na co dzień przy wyborze oferty danego sklepu czynnikiem decydującym jest najczęściej cena.

Chociaż Polacy nie ufają reklamom w Internecie, to już połowa klientów e-sklepów wiedzę o ich ofertach czerpie z reklam w social media, a ponad 1/3 z reklam na stronach internetowych.

Jak podaje Izba Gospodarki Elektronicznej, 8 na 10 osób robiących zakupy przez Internet dostrzega problemy w działaniu sklepów internetowych i nie jest do końca usatysfakcjonowanych zakupami online. To bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę fakt, że zakupy przez Internet robi już 60 proc. polskich Internautów.

Ubiegły rok był szczególny – konsumenci, zmuszeni do przeniesienia zakupów do sieci, zwiększyli ruch w eCommerce i przede wszystkim otworzyli się na zakupy za pośrednictwem Internetu. Jak wynika z poprzedniej części naszego e-zakupowego raportu, niemal połowa internetowych konsumentów zaczęła częściej kupować online w czasie pandemii, wielu nawet znacznie częściej. Są to więc klienci w miarę nowi, mniej przyzwyczajeni do tej formy zakupów, a więc zwracający większą uwagę na wszelkie uciążliwe elementy. Warto pamiętać, że odpowiednio zaprojektowana strona wspomaga proces zakupowy i pozwala na intuicyjne poruszanie się po niej nawet osobom, które nie są biegłe w e-zakupach - mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio, software house’u z główną siedzibą w Poznaniu i oddziałami w Europie, który zrealizował ponad 120 projektów sklepów internetowych.

Zakupy na najbliższy Black Friday

Ponad połowa respondentów specjalnie czeka z zakupami na promocje i święta zakupowe, jak np. przypadający w ostatni piątek listopada tego roku Black Friday, ale większość tylko w przypadku drogich produktów. Mniej niż połowa badanych przyznaje, że skorzystała kiedyś z ofert promocyjnych z okazji Black Friday, aż ⅕ nie jest w stanie sobie tego przypomnieć. W tym roku czarnopiątkowe zakupy planuje ponad ⅓ badanych. Blisko połowa jeszcze nie podjęła decyzji.