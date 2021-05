Na zakupy ze zwierzakiem. Centra EPP przyjazne pupilom

W obiektach handlowych należących do EPP psy, koty i inne zwierzęta domowe towarzyszące swoim właścicielom mogą odwiedzać części wspólne, strefy restauracyjne oraz wybrane sklepy i salony, które wyraziły na to zgodę poprzez oznaczenie swoich witryn odpowiednią naklejką.

Części wspólne, strefy restauracyjne oraz wybrane sklepy i salony - tam mogą wchodzić klienci ze swoimi pupilami.

W centrach handlowych EPP zwierzęta powinny być cały czas pod opieką właścicieli.

– Korzystając z obchodzonego w sobotę 22 maja ogólnopolskiego Dnia Praw Zwierząt chcemy ogłosić, że zwierzaki są mile widziane w naszych centrach. Jest to odpowiedź na potrzeby właścicieli zwierząt domowych, którzy nie mogą zostawić swojego pupila w domu lub nie chcą, aby na nich czekał na zewnątrz lub w nieprzygotowanym do tego miejscu, gdy odwiedzają nasze obiekty. Dajemy im możliwość wprowadzania swoich pupili do centrów handlowych pod warunkiem stosowania się do zasad zawartych w regulaminach centrów oraz zadbania o komfort i bezpieczeństwo zwierząt oraz innych odwiedzających. Chcemy, aby nasze obiekty handlowe były nowoczesnymi miejscami, opowiadającymi na potrzeby szerokiego grona klientów, także tych, którzy chcą je odwiedzić ze swoimi zwierzakami – powiedziała Urszula Matej-Bil, dyrektor komunikacji EPP.

Niedawno EPP informowało również, że w swoich centrach handlowych wprowadza "Godzinę ciszy".

Łapka w górę

Na wejściach do centrów handlowych EPP pojawiły się naklejki z infografiką łapki i informacją „Zwierzaki mile widziane”. Tak oznaczone zostały również lokale najemców, którzy wyrazili zgodę na wizyty z pupilem. Na stronach internetowych centrów oraz w kanałach społecznościowych zamieszczono bannery, a w przestrzeni centrów plakaty dla klientów informujące o możliwości odwiedzin ze zwierzętami.

Zasady obowiązują

W centrach handlowych EPP zwierzęta powinny być cały czas pod opieką właścicieli. Psy należy zaopatrzyć w smycz i kaganiec oraz trzymać w bezpiecznej odległości od innych osób, a małe zwierzęta nosić w specjalnym pojemniku, torbie lub transporterze. Właściciele zwierząt powinni również sprzątać po swoich zwierzętach oraz ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich pupili.