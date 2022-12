W centrach handlowych trzeba wkrótce rozliczyć koszty wspólne i przeprowadzić indeksację czynszów. Niektórzy najemcy zapowiadają negocjacje. Czy galerie się tego boją? - Rozmowy na pewno nie będą łatwe – przyznaje Krzysztof Poznański, dyrektor PRCH.

W pierwszej połowie roku centra szybciej „doganiały” wyniki z 2019 r., natomiast w drugiej – trend zwolnił, choć wciąż jest pozytywny.

Indeksacja czynszu była od zawsze zapisana w umowach, ale przez wiele lat - zarówno w Polsce, jak i w Europie - inflacja była na niskim 1,5 - 2- procentowym poziomie, więc nikogo to specjalnie nie bolało.

Mamy 700 centrów handlowych w Polsce, w tym 570 dużych galerii handlowych. To tysiące umów, które różnie ujmują stosunek między wynajmującym, a najemcą. Rozmowy na temat rozliczeń na pewno nie będą łatwe.

Mijający 2022 r. można chyba podzielić na dwa okresy na rynku centrów handlowych: pierwsza połowa to odzyskiwanie sił po pandemii, a druga – strach przed rachunkami za prąd i blackoutami.

Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych: Tak, to dwa główne trendy. W pierwszej połowie roku centra starały się nadrobić zaległości spowodowane covidem i lockdownami. Mimo zaburzeń wydarzeniami takimi, jak m.in. wojna w Ukrainie i masowy napływ uchodźców, był to optymistyczny czas dla branży. Nawet ostatnie dane z września i października pokazują, że sektor polepszał wyniki w porównaniu do 2019 r. We wrześniu obroty były lepsze o 18 proc., a odwiedzalność w październiku wyższa o 0,3 proc.

Kwestia rozliczania kosztów wspólnych jest istotna. Zwłaszcza, że z jakiegoś dziwnego powodu w przestrzeni medialnej funkcjonuje przekonanie, że interesy galerii handlowych i najemców są rozbieżne. Tymczasem to nieprawda, bo one są wspólne. Każdej ze stron zależy na tym, żeby te koszty były jak najniższe - tłumaczy Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Jeśli chodzi o dynamikę, to w pierwszej połowie roku centra szybciej „doganiały” wyniki z 2019 r., natomiast w drugiej – trend zwolnił, choć wciąż jest pozytywny. Spowolnienie jest oczywiście spowodowane inflacją i ogólną sytuacją gospodarczą. Do tego należy dodać problemy z cenami za prąd, które poszybowały w kosmos oraz potencjalne problemy z dostępnością energii – grożą nam blackouty. Grudzień już pokazał zimowe oblicze, zobaczymy, co będzie dalej.

To wcale nie jest tak, że wynajmujący tworzą dodatkowe koszty i obciążają nimi najemców. Wszyscy wiemy, że ceny prądu, gazu, usług serwisowych wciąż idą w górę - tłumaczy Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

To tym bardziej niepokojące, że nie udało się zmienić tzw. rozporządzenia mocowego, żeby galerie handlowe mogły pracować bezpiecznie.

Tak. Z przykrością muszę powiedzieć, że - mimo naszych usilnych starań o spotkania z różnymi ministerstwami - rząd nie okazał się responsywny. Nasze apele o zmianę sposobu naliczania mocy minimalnej dostarczanej centrom handlowym nie zostały wysłuchane. Może, gdy sytuacja w energetyce stanie na ostrzu noża, ktoś coś zrozumie.

Czy na ostrzu noża nie stanie wkrótce także rozliczenie kosztów wspólnych. Najemcy już się niepokoją, niektórzy zapowiadają negocjacje. Czy galerie się tego boją?

Oczywiście, że kwestia rozliczania kosztów wspólnych jest istotna. Zwłaszcza, że z jakiegoś dziwnego powodu w przestrzeni medialnej funkcjonuje przekonanie, że interesy galerii handlowych i najemców są rozbieżne. Tymczasem to nieprawda, bo one są wspólne. Każdej ze stron zależy na tym, żeby te koszty były jak najniższe. To wcale nie jest tak, że wynajmujący tworzą dodatkowe koszty i obciążają nimi najemców. Wszyscy wiemy, że ceny prądu, gazu, usług serwisowych wciąż idą w górę. Przy czym energia elektryczna to jest rekordowy skok o 300 proc., więc ona najbardziej rzutuje na koszty wspólne.

Początek nowego roku oznacza indeksację czynszów. To też nie będą przyjemne operacje, bo oznaczają kolejną podwyżkę.

Rzeczywiście, jak co roku początek roku to okres indeksacji czynszów o współczynnik inflacji, co wynika z umów najmu. Przypomnę tylko, że indeksacja była od zawsze zapisana w umowach, ale przez wiele lat - zarówno w Polsce, jak i w Europie - inflacja była na niskim 1,5 - 2- procentowym poziomie, więc nikogo to specjalnie nie bolało. Dzisiaj niestety mocno podskoczyła i zaczyna mieć wpływ na działalność gospodarczą. W Polsce inflacja oscyluje wokół 18 proc., a w strefie euro jej poziom wynosi nieco ponad 10 proc. To ważne, ponieważ w Polsce czynsze w galeriach handlowych są denominowane w euro, więc również indeksowane są według inflacji strefy euro.

Zarówno rozliczenie kosztów wspólnych, jak i indeksacja oznaczają chyba nową falę negocjacji czynszowych?

Na pewno strony będą rozmawiać na ten temat. Pamiętajmy, że każda umowa najmu ma inne zapisy. Mamy 700 centrów handlowych w Polsce, w tym 570 dużych galerii handlowych. W każdym obiekcie pracuje kilkadziesiąt, a w niektórych nawet kilkuset najemców. Zatem mówimy o tysiącach umów, które różnie ujmują stosunek między wynajmującym, a najemcą. Rozmowy na temat rozliczeń na pewno nie będą łatwe.

Zwłaszcza, że organizacje zrzeszające najemców postulują zrewidowanie wielu funkcjonujących od lat zasad we wzajemnych stosunkach. Powstał nawet nowy kodeks dobrych praktyk. PRCH do tej pory nie skomentowało zapisanych w nim propozycji. Dlaczego?

Przypomnę tylko, że kodeks dobrych praktyk został stworzony pod patronatem PRCH dziesięć lat temu. Jest rezultatem pracy zarówno wynajmujących, jak i najemców, którzy usiedli do stołu i razem wypracowali zapisane w dokumencie rekomendacje zasad współpracy, które następnie po dwustronnych negocjacjach strony kodyfikują w umowach najmu. Zatem baza już jest i można na niej pracować.

Nie zgadzam się z tezą, że kodeks dobrych praktyk nie jest przestrzegany czy stosowany. Odwrotnie - uważam, że w dużej mierze jest on nadal stosowany, choć oczywiście nie przez wszystkich i dotyczy to obu stron umowy - tłumaczy Krzysztof Poznański.

Zwłaszcza, że mamy obszerne, nowe zagadnienia, o których warto rozmawiać, związane na przykład z ESG czy z handlem elektronicznym. Muszę też wyjaśnić, że organizacje, które stworzyły ten nowy kodeks do PRCH, czyli organizacji zrzeszającej nie tylko wynajmujących, ale również najemców nie zgłosiły się z propozycją jakiejkolwiek rozmowy o tym projekcie. My go po prostu nie widzieliśmy i nie znamy. Nie słyszałem również, by został on gdzieś publicznie zaprezentowany. Rodzi się też pytanie, czy jest sens pisać nowy kodeks, czy nie lepiej uaktualnić ten, który mamy od 10 lat i który zna cała branża.

Minęło dziesięć lat, zmienił się rynek i czas na rewizję niektórych rozwiązań – powiedzieliby pewnie najemcy, dodając, że cześć zapisów poprzedniego kodeksu nie była przestrzegana.

Bardzo chętnie takiej rewizji dokonamy. Jeszcze raz podkreślę, do dziś jest to jedyny publicznie dostępny kodeks dobrych praktyk branży centrów handlowych, który był dyskutowany i widziany przez całe środowisko. Jako organizacja planowaliśmy rozmowy branży nad jego aktualizacją, jednak ze strony najemców nie było szerokiego zainteresowania powrotem do dialogu na ten temat – zapewne dlatego, że trzeba byłoby wziąć pod uwagę interesy obu stron, a zapisy w nim zawarte wyważyć i oprzeć o doświadczenia minionych lat, w tym pandemii.

Jako PRCH jesteśmy gotowi do dyskusji i prac nad tym kodeksem, gdy tylko branża będzie tym zainteresowana.

Nie zgadzam się z tezą, że kodeks nie jest przestrzegany czy stosowany. Odwrotnie - uważam, że w dużej mierze jest on nadal stosowany, choć oczywiście nie przez wszystkich i dotyczy to obu stron umowy. Przy okazji chciałabym zaznaczyć, że to nie kodeks dobrych praktyk, a umowa najmu określa realne zasady współpracy stron. Taka umowa zawsze jest wynikiem chęci i dobrowolnej zgody obu stron, co do jej warunków i treści.

Jednak rewolucyjność propozycji, np. czynsz w złotówkach i z góry ustalana stawka za części wspólne, zamiast zaliczki z dopłatą, pokazuje chyba jak duże jest niezadowolenie najemców. To pewnie dlatego mówią często o konflikcie interesów. Czy nie należałoby jakoś zareagować?

Oczywiście, ale to są ogólne propozycje, które powinny być negocjowane dwustronnie przez wynajmującego i najemcę. Przypominam, że kodeks dobrych praktyk jest zbiorem pewnych wytycznych polecanych przez branżę. Nie jest obowiązującym prawem, jak kodeks cywilny czy karny. My możemy wyrazić swoją opinię, co często robimy medialnie, ale wszelkie inne zobowiązujące rozmowy czy ustalenia powinny zapadać przy negocjowaniu umowy między stronami.

A co z zarzutem, że najemcy nie otrzymują od poszczególnych galerii handlowych wyników odwiedzalności. Zbiorcze dane - jak tłumaczą - regularnie prezentowane przez PRCH niewiele im się na co dzień przydają.

Dane te są własnością poszczególnych galerii handlowych i to z nimi należy o tym rozmawiać. Nawet PRCH ich nie posiada. System działa w ten sposób, że poszczególne centra handlowe przekazują do firmy audytorskiej PwC dane pochodzące z zapisów systemów kamer 3D lub z raportów o obrotach najemców. Następnie audytor je konsoliduje i w ten sposób powstaje obraz całej branży. Dopiero po ich przetworzeniu PRCH uzyskuje dostęp do informacji w podziale na wielkość centrów handlowych czy regiony kraju, ale nie o konkretnych obiektach. My nie wiemy, jaka jest odwiedzalność i obroty poszczególnych galerii. W związku z tym, wymiana informacji na temat odwiedzalności konkretnego obiektu jest możliwa na indywidulanym poziomie najemca-wynajmujący.

Najemca powinien mieć komfort korzystania z omnichannelu i rozwijania swojej oferty w sposób dla niego korzystny i zgodny z jego strategią, ale żeby nie odbywało się to kosztem wynajmującego, którego infrastruktura staje się ostatnią milą dla e-commerce - tłumaczy Krzysztof Poznański.

Jednak, jeśli to prawda, że trudno najemcom zdobyć takie informacje, to chyba nie jest dobrze?

Nie słyszałem o przypadku, w którym centrum handlowe odmówiłoby udostępnienia tych danych. Mówimy więc o pewnej sugestii, a nie konkretnych przykładach. Chętnie poznam konkrety. Gdyby się okazało, że na przykład członek naszej organizacji nie udostępnia tych danych, to z pewnością będziemy z nim o tym rozmawiać, by poznać powody. Powtarzam jednak: nie znam takiej sytuacji, więc trudno mi się do niej odnosić.

Wciąż żywym tematem są rozliczenia dotyczące sprzedaży internetowej najemców galerii handlowej. Czy może pojawiły się na rynku jakieś kompromisowe propozycje rozwiązania tego problemu?

Dziś sytuacja jest taka, że infrastruktura centrum handlowego oraz pracownicy sklepów stacjonarnych realizują też sprzedaż e-commerce. Tu także strony muszą się między sobą umówić, jak te relacje ułożyć. E-commerce jest zjawiskiem relatywnie nowym na rynku, więc standardy umów sprzed dziesięciu lat zawarte w kodeksie dobrych praktyk, w ogóle go nie uwzględniają. Zatem trzeba wypracować nowe wzory, ale w indywidualnym trybie. Raczej nie da się wypracować jednego modelu takiej umowy, ponieważ każda sytuacja jest kompletnie inna. Sądzę, że wkrótce ta sytuacja się unormuje, bo omnichannel staje się powszechny w handlu. Rynek jest jak żywy organizm, wciąż się zmienia, nie można mu niczego narzucać, bo sam wypracuje mechanizmy, które go uporządkują.

Jakie one powinny być?

Chodzi o to, by obie strony spotkały się na wspólnej płaszczyźnie ekonomicznej, czyli aby najemca miał komfort korzystania z omnichannelu i rozwijania swojej oferty w sposób dla niego korzystny i zgodny z jego strategią, ale równocześnie żeby nie odbywało się to kosztem wynajmującego, którego infrastruktura staje się ostatnią milą dla e-commerce. Strony muszą znaleźć sposób, który byłby transparentny, zrównoważony, nieprowadzący do fałszowania wyników notowanych w sklepie stacjonarnym, czy manipulowania nimi. Każda ze stron powinna mieć komfort, że za świadczoną usługę jest należycie wynagradzana.

