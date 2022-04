Nadchodzi odwilż w transakcjach na rynku handlowym

Właściciele obiektów handlowych zaczęli powoli wychodzić na rynek transakcyjny ze swoimi ofertami. Jest także duże zainteresowanie ze strony inwestorów, choć na razie są to gracze spekulacyjni, którzy – w poszukiwaniu większych zysków – szukają tańszych okazji – tłumaczy dr Zuzanna Paciorkiewicz, Head of Operations, Co-Head of Asset Services CEE Cushman & Wakefield.

Przez ostatnie dwa lata rynek transakcyjny w sektorze handlowym był właściwie zamrożony. - Teraz obserwujemy odwilż - ruch powoli wraca. Ma to także znaczenie dla części wycen, ponieważ jest lepszy i bardziej aktualny punkt odniesienia, jeśli chodzi o transakcje – wyjaśnia dr Zuzanna Paciorkiewicz, Head of Operations, Co-Head of Asset Services CEE Cushman & Wakefield.

Ważne znaczenie ma fakt, że nowy rok przyniósł zniesienie restrykcji covidowych.

- Odwiedzalność w centrach handlowych wraca do poziomów może nieco mniejszych niż przed pandemią, ale jednak do tych wyższych wskaźników. Widzimy, że klienci potrzebowali galerii handlowych i retail parków nie tylko po to, żeby zrobić w nich zakupy. Uwidoczniła się również funkcja społeczna tych obiektów - uważa Zuzanna Paciorkiewicz.

Nie do pominięcia jest fakt, że tak naprawdę Polsce przybyło od 1,5 mln do 2 mln nowych mieszkańców, czyli obywateli z Ukrainy.

- To potężna siła popytowa, o której nie należy zapominać. Poza tym jeszcze dwa lata temu nie mieliśmy do czynienia z inflacją i rosnącymi cenami, a jak wiadomo inflacja w jakimś stopniu nakręca konsumpcję - wyjaśnia Zuzanna Paciorkiewicz.

Innym czynnikiem, z którym nie mieliśmy przez dłuższy czas do czynienia jest inflacja w strefie euro oraz wahające się kursy euro.