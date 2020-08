Nadeszła era handlu połączonego

Mimo najszczerszych chęci zwolenników e-zakupów, handel tradycyjny nie zniknie, a na pewno nie w branży spożywczej – wynika wynika z raportu firmy badawczej Nielsen. Mimo że już co czwarty konsument zamawia artykuły spożywcze przez internet, a grubo ponad połowa wkrótce tego spróbuje, to jednocześnie aż 61% respondentów ankiety twierdzi, że nadal uważa zakupy spożywcze w sklepie za „przyjemne i angażujące doświadczenie”, które chcą realizować z rodziną.

Kina przyciągają zapachem świeżo prażonego maślanego popcornu, kawiarnie zachęcają do wizyty zwolenników kawy jej, hipnotyzując kawoszy dźwiękiem mielonej kawy. Zakupy spożywcze zaś są źródłem doskonałej rozrywki i podobnie jak kina i kawiarnie, szybko nie upadną, mimo że na rynku znajdują się wygodniejsze alternatywy, takie jak chociażby Netflix, domowe, automatyczne ekspresy do kawy i oczywiście – zakupy spożywcze przez internet.

– Na skutek globalnej pandemii ludzie utknęli w domach. Dla wielu osób zamawianie online było jedynym sposobem, by zapewnić sobie dostęp do podstawowych dóbr. Jak sprawdzili specjaliści z Adobe, w maju 2020 r., konsumenci wydali na zakupy online 78% więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Dzięki temu ludzie tacy jak Jeff Bezos, odnotowali na swoich kontach rekordowe zyski. Dla gigantów ecommerce było to istne biznesowe el Dorado – wzbogacić mogła niemal każda firma, która oparła swój model biznesowy o handel online i digitalizację – mówi Sascha Stockem z Nethansy, sopockiej spółki specjalizującej się we w kompleksowym wsparciu sprzedaży na Amazonie.

Słowa Stockema znajdują odzwierciedlenie w liczbach. Szef Amazona, będącego największą na świecie platformą handlową, w ciągu ostatnich 3 miesięcy zarobił wg. Bloomberga ponad 5 mld USD.

Zakupy to dobra zabawa?



W ankiecie przeprowadzonej przez firmę konsultingową Nielsen wzięło udział 30 tys. respondentów z 60 krajów. Amerykanie chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób technologia cyfrowa wpłynie na przyszły krajobraz sprzedaży detalicznej.

Jak wykazały wyniki badania, w konfrontacji e-commerce kontra tradycyjna sprzedaż detaliczna, sklepy fizyczne nie stoją na przegranej pozycji. Okazuje się, że sposób robienia zakupów sprzed epoki internetu ma kilka asów w rękawie, szczególnie gdy w grę wchodzi sprzedaż dóbr szybkozbywalnych. Z przeprowadzonej przez Nielsena ankiety dowiadujemy się, że dla większości respondentów na świecie (61%), wizyta w sklepie spożywczym jest przyjemnym i angażującym doświadczeniem. Podobny odsetek (57%) uważa, że ​​zakupy spożywcze w sklepie detalicznym to świetny sposób na spędzenie części dnia z rodziną.

