Nagroda BREEAM dla polskiego obiektu. M1 Kraków docenione za zrównoważony rozwój

Podczas uroczystej gali w Londynie, ogłoszeni zostali zwycięzcy i zaprezentowane zostały najbardziej innowacyjne budynki z oceną BREEAM z ostatnich 12 miesięcy.

W kategorii „Commercial project: In-Use Award” poza Centrum Handlowych M1 w Krakowie nominowane były między innymi takie obiekty komercyjne jak kompleks biurowy Schweigaards gate 16 AS w Oslo, Centrum Handlowe Splau w Barcelonie, Centrum Handlowe Westfield Chodov w Pradze czy kompleks biurowy Binarium w Cluj-Napoca w Rumunii.

Prestiżową nagrodę w imieniu Metro Properties odebrał Dyrektor Centrum Handlowego M1 w Krakowie, Borysław Niźnik.

- Bardzo nas cieszy docenienie przez BREE Group naszych wysiłków, i to na międzynarodowym poziomie. To kolejny impuls ku temu, by kontynuować naszą działalność w duchu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju - mówi Renata Kinde-Czyż, prezes Metro Properties.

Organizacja BRE Group przyznaje ekologiczne certyfikaty wiodącą na świecie metodą oceny zrównoważonego rozwoju dla projektów architektonicznych, infrastruktury i budynków. Podstawą całego procesu jest zobiektywizowana ocena efektywności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej nieruchomości i aktywów z wykorzystaniem międzynarodowych standardów.

Oznacza to, że projekty ocenione przez BREEAM są najbardziej zrównoważonymi środowiskami, które poprawiają samopoczucie przebywającym w nich ludziom oraz pomagają chronić zasoby naturalne jednocześnie zwiększając atrakcyjność inwestycji w nieruchomości.

