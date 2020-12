Najbliższe dwa tygodnie kluczowe dla handlu

Klienci wrócili na zakupy do centrów handlowych, ale kupują dziś inaczej. Pierwszy tydzień po wznowieniu przez galerie działalności pokazuje, co się zmieniło.

- W ostatnich dniach wyraźnie widać, jak bardzo pandemia i reżim sanitarny zmieniły zachowania konsumentów, zwłaszcza w centrach handlowych. - Sposób, w jaki korzystamy w okresie przedświątecznym z oferty centrów handlowych uległ zmianie. Inaczej podchodzimy także do samych wizyt w galeriach - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

- Do rzadkości należą dziś np. zakupy całą rodziną, na co największy wpływ ma m.in. wyłącznie z oferty kin, stref gastronomicznych, sal zabaw czy stref wypoczynku. W efekcie, Polacy częściej robią zakupy w pojedynkę, skracają przy tym czas pobytu w galerii do niezbędnego minimum - mówi.

Poniedziałek tak atrakcyjny jak sobota?

To nie jedyna zmiana, jaką zaobserwowano. - Patrząc na dane footfall widzimy, że odwiedzalność w tygodniu rozkłada się dość równomiernie. Wiele osób np. rezygnuje z kupowania w sobotę, na rzecz chociażby tradycyjnie luźniejszych poniedziałków. Rozproszeniu ruchu sprzyja także znacznie większa liczba niedziel handlowych w grudniu - mówi.

Pomaga także fakt, że większość kupujących rozkłada swoje zakupy na cały sezon, czyli między 1 a 24 grudnia. Jak wyliczył Deloitte, to właśnie w tym okresie wydamy najwięcej na świąteczne przygotowania. Zdaniem Krzysztofa Brączka, fakt, że kupujemy solo oraz lepiej planujemy zakupy, sprzyja temu, że klienci nie tłoczą się w galeriach.

- Do tej pory żadne z centrów Gemini Park nie osiągnęło limitu, który zmusiłby nas np. do uformowania kolejki oczekujących przed galerią. To pokazuje, jak zdroworozsądkowo Polacy podchodzą dziś do kupowania i wizyt w galeriach oraz jak odpowiedzialnie planują zakupy - dodaje.

Sprzyja temu bezpieczeństwo. Według wyliczeń Inquiry, aż 77 proc. Polaków czuje się bezpiecznie na zakupach. Nie mamy również problemu ze stosowaniem się do zasad najwyższego reżimu sanitarnego. Tym bardziej, że jak z kolei podaje KPMG dla 58 proc. Polaków bezpieczeństwo jest priorytetem w czasie zakupów.

- Ten sezon jak żaden inny zależy od tego, czy i jak będziemy stosować się do zasad sanitarnych. Kupujący są tego świadomi i odpowiedzialnie stosują się chociażby do zasady DDM. Są także cierpliwsi niż w latach ubiegłych, zwłaszcza, jeśli tworzy się tymczasowa kolejka przed sklepem. To dobry sygnał, pokazujący, że mając jasno wytyczone zasady potrafimy się do nich stosować - zauważa Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.