Najemca bierze więcej metrów w Konstruktorska Business Center

Od listopada 2022 r. rozbudowana siedziba Emersona – światowego lidera w dziedzinie inżynierii i technologii, zajmie łącznie ponad 6,5 tys. mkw. powierzchni na 5. i 6. piętrze warszawskiego budynku, należącego do Golden Star Group.

Emerson jest globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla automatyzacji przemysłu oraz systemów dla budynków mieszkalnych i komercyjnych.

Platforma Emerson Automation Solutions wspiera klientów w maksymalizacji produkcji przemysłowej, ochronie środowiska oraz personelu przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii oraz ograniczaniu kosztów operacyjnych. Emerson Commercial and Residential Solutions zajmuje się opracowywaniem rozwiązań w zakresie poprawy komfortu życia i zdrowia, ochroną jakości produktów spożywczych oraz tworzeniem zrównoważonej infrastruktury.

– Rozwój skali biznesu naszych najemców i zwiększanie wynajmowanej przez nich powierzchni stanowi dla nas niezwykły powód do dumy. Jest to również najlepsze potwierdzenie jakości przestrzeni biurowych oferowanych przez Konstruktorska Business Center, infrastruktury i udogodnień w budynku oraz jego bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Cieszymy się, że to właśnie z naszym biurowcem Emerson wiąże swoją przyszłość w Polsce. Jestem przekonany, iż stworzone w Konstruktorska Business Center warunki i najwyższa jakość środowiska pracy, przełożą się na kolejne sukcesy biznesowe oraz dalszy rozwój tej innowacyjnej firmy – powiedział Antonio Pomes, Head of Asset Management w Golden Star Group.

Po ekspansji o kolejne 2,5 tys. mkw., biura Emerson w Konstruktorska Business Center zostaną zaaranżowane na 6,5 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni, zlokalizowanej na 5. i 6. piętrze budynku. Umowa została podpisana na 9 lat, a w procesie negocjacji najemcy doradzała firma Colliers International.

Konstruktorska Business Center to nowoczesny biurowiec klasy A o łącznej powierzchni najmu 49,5 tys. mkw., zlokalizowany w samym sercu biznesowej części Mokotowa. Siedmiokondygnacyjny budynek wyróżnia się jedną z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powierzchni typowego piętra – 7 tys. mkw., zapewniającą najemcom pełną elastyczność w aranżowaniu przestrzeni pracy, idealnie dostosowując się do ich wymagań w zakresie wielkości danej powierzchni. Budynek cechuje także wysoka efektywność energetyczna potwierdzona certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.

Konstruktorska Business Center to również cztery niezależne wejścia, dwa wewnętrzne dziedzińce rekreacyjne o powierzchni 3 200 mkw. – wyjątkowo lubiane przez pracowników zielone miejsca odpoczynku i spotkań oraz 1050 miejsc parkingowych w garażu podziemnych, rowerowania i szatnie dla cyklistów. Bardzo dobra lokalizacja umożliwia szybki dojazd zarówno transportem miejskim (autobusami i tramwajami), jak i własnym środkiem transportu. Obiekt położony jest ok. 15 minut drogi samochodem od centrum Warszawy i ok. 10 minut od międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.

Liczne atuty Konstruktorska Business Center doceniły renomowane polskie i międzynarodowe firmy, które na co dzień korzystają z doskonałej jakości oferowanej przez nieruchomość. Wśród najemców budynku, oprócz Emerson, znajdują się m.in. Procter&Gamble, Sunday Polska i MoneyGram.