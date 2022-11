Zdaniem najemców galerii handlowych, ich relacje z właścicielami obiektów od lat są nierówne. Zapisy umów często są bardziej niekorzystne, niż te obowiązujące w Kodeksie cywilnym. Dlatego zaproponowali zmiany, które mają poprawić te stosunki.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych podczas pierwszego kongresu najemców uaktualniły - pochodzący z 2012 r. - Kodeks Dobrych Praktyk w umowach najmu.

Najemcy chcą m.in., aby wynajmujący przy podpisywaniu umowy ustalili z góry jedną i niezmienną kwotę za wynajem lokalu, która będzie zwierała czynsz oraz koszty wspólne i wydatki na promocję.

Najemy uważają, że wszystkie umowy obligatoryjnie powinny być rozliczane w walucie krajowej, czyli w złotówkach, a ryzyko walutowe właściciela obiektu nie może być przenoszone na najemców.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych podczas pierwszego kongresu najemców uaktualniły Kodeks Dobrych Praktyk w umowach najmu pochodzący z 2012 r. Co się zmieniło z tym dokumencie?

Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług: Sporo zmieniło się od tego czasu na rynku, więc pojawiła się potrzeba przedstawienia tych zmian. Przede wszystkim zależy nam tym, aby na bieżąco rozmawiać i wypracowywać standardy rynkowe – zwłaszcza dotyczące równości umów. Relacje między właścicielami galerii handlowych, a najemcami od lat są nierówne – dają zasadnicze przewagi oraz pełne zabezpieczenie wynajmującym, a wszystkie ryzyka i koszty ponoszą najemcy. Zapisy umów są często bardziej niekorzystne, niż te obowiązujące w Kodeksie cywilnym. Czas więc, aby ucywilizować te relacje – wprowadzić równość stron i adekwatnie rozłożyć ryzyka.

Rozumiem, że teraz ten uaktualniony kodeks zostanie przedstawiony wynajmującym. W końcu poprzedni dokument był efektem kompromisu między wami?

ZM: To jest baza do rozmów, nasz podarunek dla rynku. Włożyliśmy w to dużo pracy i teraz chcemy się podzielić efektem tych starań. Stworzyliśmy standard, który uważamy za słuszny. Wiemy, że jest to bardzo ważny dokument dla najemców – pozwala lepiej negocjować umowy i unikać zapisów skrajnie niekorzystnych. Oczywiście zaproponowane przez nas standardy powinny być również rozumiane przez wynajmujących. Jesteśmy otwarci na ewentualne rozmowy i mamy nadzieję, że właściciele galerii potraktują nasz głos z uwagą. Jakość relacji – w tym umownych – między obiema stronami jest bowiem niezwykle ważna.

Czy pierwszy kodeks był w ogóle przestrzegany?

ZM: Przy pierwszym kodeksie bardzo intensywnie współpracowaliśmy z PRCH. Wiele aspektów wypracowaliśmy wspólnie i osiągnęliśmy co do nich porozumienie. Niestety, dużo nawet tych uzgodnionych zapisów nie było przestrzeganych. Dlatego dokument nie miał bezpośredniego przełożenia na negocjowanie umów najmu, ale był przydatny. W jego powstanie zaangażowani byli m.in. prawnicy, nie tylko nasi, ale również zewnętrzne kancelarie. Pokładaliśmy w nim duże nadzieje, bo w końcu był efektem współpracy obu stron. Szkoda, że wówczas właściciele galerii nie byli na poważnie zainteresowani wspólnym standardem. Liczymy, że obecnie będą bardziej otwarci na współpracę.

W nowym kodeksie najbardziej rewolucyjne elementy dla was są związane z rozliczeniem kosztów wspólnych. Jaką zmianę proponujecie?

KM: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że koszty wspólne to zaledwie jeden ze składników opłat za wynajmowany lokal i od lat są rozliczane dodatkowo. Jednym z największych ograniczeń jest dostęp do informacji, jak te pieniądze były wydatkowane – a są to przecież niemałe sumy. Tak naprawdę najemcy pokrywają wszystkie koszty funkcjonowania galerii handlowej: nie tylko utrzymania korytarzy, toalet, parkingów, wejść, schodów, wind etc. Najemcy ponoszą opłaty za personel zarządcy, sprzątanie, oświetlenie, ochronę, marketing oraz podatek od nieruchomości należny od wynajmującego. Najemcy muszą też pokrywać kary administracyjne nałożone na wynajmującego, koszty odzyskiwania należności, odsetki, ubezpieczenia. Nigdy nie dostajemy szczegółowych rozliczeń tego, na co zostały wydane pieniądze. Nie rozumiemy, dlaczego. Przecież takie wydatki powinny być w pełni transparentne.

ZM: Ważna jest też różnica między ryczałtem, a zaliczką. Gdy rynek galerii handlowych się rodził, opłacaliśmy koszty wspólne ryczałtem. Był on oczywiście z góry ustalany. Jednak w pewnym momencie wynajmujący zastąpili go w umowach zaliczką. Tymczasem różnica jest zasadnicza, bo po pewnym czasie właściciele zaczęli coraz częściej żądać dopłat. Są to roczne rozliczenia, więc po roku wielu najemców dostaje wezwanie do zapłaty czasem naprawdę dużych sum. Bywało, że np. w Warszawie sklep musiał dopłacić nawet 150 tys. zł. Dlatego proponujemy, żeby zrezygnować z zaliczek na poczet rozliczania kosztów utrzymania części wspólnych.

Chcielibyśmy, aby wynajmujący przy podpisywaniu umowy ustalili z góry jedną i niezmienną kwotę za wynajem lokalu, która będzie zwierała czynsz oraz koszty wspólne i wydatki na promocję. Zarządca, jako odpowiedzialny profesjonalista, powinien potrafić oszacować koszty funkcjonowania centrum. Przecież to, co jest związane z nieruchomością, jest czynnikiem ryzyka biznesowego jego właściciela. Pełna odpowiedzialność za koszty po stronie właściciela centrum pozwoli na racjonalne planowanie inwestycji, dzięki czemu koszty funkcjonowania obiektu, które przecież pokrywają w całości najemcy – będą niższe. Ustalenie odgórnie stałej kwoty będzie najlepszą motywacją dla zarządcy, by racjonalnie gospodarować środkami.

To chyba rewolucyjna zmiana?

KM: Tak naprawdę chcemy, żeby każdy ponosił odpowiedzialność za swoją część biznesu. My jesteśmy w stanie wynająć lokal za konkretną kwotę i oczywiście płacić za własne zużycie mediów. Chcemy uniknąć niespodzianek z dopłatami, bo też nigdy nie byliśmy informowani, z czego one wynikają. Nie dostawaliśmy też żadnych dokładnych rozliczeń, które by wskazywały na potrzebę tej dopłaty.

ZM: Naszym zdaniem to konieczna i racjonalna zmiana. Ale dodam, że były też pojedyncze wyjątki. Niektórzy pod koniec okresu rozliczeniowego przyznawali, że pobrali zbyt dużą zaliczkę i zwracali nadwyżkę.

W ten sam sposób proponujecie potraktować opłatę za marketing. Czy tu też brakowało szczegółowych rozliczeń?

ZM: Przeważnie to była - indeksowana lub nie - stała kwota, choć w niektórych obiektach ustalano ją jako procent od obrotów. Wszyscy ją płacili. Teraz chcemy tylko, aby była stała i włączona po prostu do jednej czynszowej opłaty za wynajem lokalu. Oczywiście nigdy te wydatki nie były rozliczane. A to dla nas bardzo ważna część działalności galerii handlowej. Chcielibyśmy wiedzieć, czy wydatki marketingowe przynoszą efekty i jakie, jak wpływają na ruch w obiekcie, a także czy są odpowiednio ewaluowane. Przykładowo – jeżeli organizowane w galerii atrakcje czy imprezy nie przekładają się na wzrost sprzedaży najemców, to nie ma sensu regularnie wydawać na nie środków. Dane o efektywności marketingowej powinny być standardem, jeśli chodzi o informowanie najemców. Do tego powinny być dokładnie analizowane w odniesieniu do odwiedzalności oraz obrotów raportowanych przez najemców. Brak takich danych rodzi pytanie: czy działania marketingowe w ogóle przynoszą jakieś efekty? Przecież, jeśli podejmowane są skuteczne działania marketingowe, to nawet warto się nimi chwalić.

KM: Warto dodać, że najemcy, którzy chcą się zareklamować na terenie galerii, najczęściej muszą płacić za to dodatkowo. Każda wyklejka, plakat czy potykacz wyceniany jest osobno. Ciekawe jest też to, że nie wiemy jak uiszczane przez najemców opłaty marketingowe przekładają się na ich popularność, czy obroty. A przecież najemcy często promują dany obiekt w swoich kampaniach marketingowych i mają istotny wkład w budowanie marki oraz ruchu w galeriach. Takie działania również powinny być brane pod uwagę przez zarządców i nagradzane – na przykład pulą dodatkowych możliwości marketingowych w obiekcie.

Wracając do czynszu, to zwracacie też uwagę na ryzyko kursowe. Jakiej zmiany oczekujecie?

KM: Dziś płacimy czynsz w walucie euro po przeliczeniu na złotówki w dniu fakturowania, więc właściwie co miesiąc ponosimy ryzyko kursu walutowego.

ZM: Uważamy, że wszystkie umowy obligatoryjnie powinny być w walucie krajowej, czyli w złotówkach, a ryzyko walutowe właściciela obiektu nie powinno być przenoszone na najemców. Nie rozumiemy, dlaczego mamy ponosić ryzyko kursowe właściciela, który ma kredyty w euro. Przecież to jest jego własna decyzja biznesowa. Często powiązana z odpowiednimi zabezpieczeniami finansowymi. Teraz kurs euro rośnie drastycznie, a wraz z nim nasze czynsze. Każdego miesiąca płacimy więcej. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mamy absolutnie żadnej przewidywalności naszego biznesu. W naszym przekonaniu to nie tylko niesprawiedliwa praktyka biznesowa. Takie rozliczenia powinny być zabronione – zwłaszcza przy istotnej nierówności stron. Słabsza strona nie może być zmuszana do rozliczeń w obcej walucie.

Problematyczny dla was jest też brak szczegółowych danych na temat odwiedzalności konkretnych galerii handlowych, bo zagregowane, które upublicznia PRCH mało są przydatne. Zarówno związek, jak i stowarzyszenie zaapelowały jakiś czas temu o ujawnianie tych danych najemcom. W jakim trybie miałoby się to odbywać?

KM: Chcielibyśmy mieć dostęp do tych danych, ponieważ na ich podstawie planujemy asortyment, zatrudnienie, dalszy rozwój i promocję. Nie rozumiemy, dlaczego tak nie jest. Nawet jeśli w niektórych obiektach są podawane, to nie odzwierciedlają informacji zebranych przez najemców, choćby na podstawie liczników wejść czy liczby paragonów wydanych w ciągu dnia lub miesiąca. Zastanawia nas ta rozbieżność.

ZM: PRCH regularnie podaje dane zbiorcze dla całej Polski o odwiedzalności centrów handlowych. Zakładamy, że sporządza te raporty na podstawie jednostkowych danych z poszczególnych obiektów. A zatem te dane są, ale ukrywane. Dlaczego? Znowu – jak w przypadku wydatków – rodzi to pytanie o ich rzetelność. Czemu jest to tak pilnie strzeżona tajemnica? Dlatego, skoro najemcy w trybie miesięcznym przedstawiają wynajmującym informacje o swoich obrotach, to chcielibyśmy w tym samym trybie co miesiąc dostawać informacje o odwiedzalności całej galerii handlowej. Najlepiej, żeby ustalić takie zasady w momencie negocjacji umowy najmu i wpisać je do kontraktu. Z tego co wiemy, do tej pory nikomu się to udało.

Jak wygląda sytuacja z rozliczeniem e-commerce’u? Komunikowaliście ostatnio, że właściciele centrów handlowych forsują nowe umowy dla najemców, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty w internecie.

ZM: Nasze stanowisko jest jednoznaczne: my już płacimy za obecność w centrach handlowych. Nasze sklepy dzięki internetowi zwiększają przecież footfall. Słyszymy jednak czasem kuriozalne argumenty, np. takie, że w galerii trzeba więcej sprzątać, dlatego, że klienci przychodzą po odbiór zamówień. Uważamy, że nie ma żadnego powodu, dla którego obroty płacone w internecie, czyli poza centrum handlowym, mają być w jakikolwiek sposób uwzględniane w raportach o obrotach składanych co miesiąc wynajmującym. Tymczasem niektórzy z nich zmieniają formularze tak, by zdobyć te informacje od najemców. To bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder, który nie może zostać zaakceptowany w standardzie prawnym. Sprzedaż w internecie jest całkowicie odrębna od sprzedaży w placówce stacjonarnej – wymaga osobnych nakładów finansowych i oddzielnego zarządzania. Żądanie informacji o obrotach w internecie nie może być akceptowane przez najemców.

ZPPHiU ostatnio też informował, że czynsz i opłaty w centrach handlowych powinny być obniżane w przypadku przestojów lub utrudnień w działaniu, takich jak choćby brak prądu. Czy otrzymaliście jakąś odpowiedź na ten komunikat?

ZM: Na razie wiemy tylko, że niektóre obiekty przygotowują się na różne scenariusze – wymieniają oświetlenie w częściach wspólnych na LED-owe, wyłączają wieczorem neony i planują ograniczyć dekoracje świąteczne. W praktyce jest tak, że często naprawy, prace techniczne, konserwacyjne i podobne prowadzone na terenie obiektu, utrudniają klientom dotarcie do najemcy, a tym samym istotnie wpływają na poziom jego sprzedaży. Takie sytuacje powinny być jasno i jednoznacznie definiowane w ramach relacji biznesowych między właścicielami centrów handlowych, a najemcami i w sposób transparentny obniżać poziom ponoszonych opłat. Zwłaszcza, jeśli trwają dłużej – jak na przykład remonty parkingów czy dużych fragmentów obiektu. Nie mówiąc już o braku prądu – nie można żądać zapłaty, jeśli nie ma możliwości handlu! Takich zdarzeń może być wiele, a to ma realny wpływ na wyniki sprzedaży i obroty sklepów i punktów usługowych. Najwyższy czas, by takie kwestie były uwzględniane w umowach i respektowane jako prawa najemców. Będziemy z pewnością o to walczyć.

KM: Jeśli chodzi o czynsz w sytuacji ograniczenia pracy lub nawet blackoutu, to na razie nie ma żadnych rozmów na ten temat. Najemcy dostają od wynajmujących informację o tym, o ile do tej pory udało się zmniejszyć zużycie prądu całej galerii wraz z prośbą o wprowadzenie oszczędności w każdym ze sklepów. Boimy się jednak, że zostaniemy postawieni przed faktem, a wynajmujący będą rozkładać bezradnie ręce i pobierać od nas pełnowymiarowe czynsze. Wygląda to tak, jakby wynajmujący nie chcieli zawczasu pomyśleć i przygotować się na takie problemy. Dlaczego? Bo - tak jak w pandemii – to najemcy będą ponosić koszty, nawet jeśli nie zarobią złotówki.

Wśród problemów omawianych podczas kongresu najemców była także kwestia nakładów w starszych centrach handlowych. O co tutaj chodzi?

ZM: O wymuszanie na najemcach remontów swoich lokali w starszych, mniej atrakcyjnych galeriach handlowych. Chodzi o to, żeby części wspólne wyglądały ładniej na nasz koszt. To jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ galerii handlowych jest za dużo, więc przetrwają tylko najlepsze, ale nie wiemy które podupadną i kiedy. Nie jest uzasadnione biznesowo, by w warunkach takiej niepewności inwestować w sklep. W sytuacji, w której najemca i tak urządził i wyposażył swój sklep, ponosi regularne koszty na rzecz galerii, dba o dekoracje dopasowane do sezonu, zmiany kolekcji, wprowadzanie innowacji, promocje, etc. – wymuszanie dodatkowych remontów poza planem budżetowym najemcy jest de facto dodatkową opłatą powiększającą czynsz. Najtrudniejsze jest to dla sklepów deficytowych, w obiektach o niskiej odwiedzalności czy tam, gdzie są bardzo wysokie koszty wspólne. Wówczas nierentowny sklep jest zmuszony do kolejnych nakładów – wbrew logice biznesowej. Tego typu plany wynajmujących powinny być komunikowane najemcom z dużym wyprzedzeniem i dawać możliwość wyboru, czy przedłużać umowę, czy nie.

KM: Na razie to są sugestie polegające na przykład na wymianie witryn na większe, dwupoziomowe. Tymczasem to są przecież najważniejsze elementy części wspólnych centrum handlowego. Tak naprawdę oznacza to przerzucanie na najemców kosztów dostosowania ich wyglądu do nowego, odświeżonego wizerunku. Obawiamy się, że wkrótce te oczekiwania zmienią się w żądania i – co gorsze - warunek przedłużenia umowy najmu, zwłaszcza w lokalizacjach naprawdę rentownych.

Rozumiem, że to właściciele powinni inwestować w modernizację swojego obiektu?

ZM: Jeżeli nie będą skłonni zasadniczo w nie inwestować, rozmawiając również ze swoimi najemcami, to w dłuższej perspektywie są skazani na porażkę. To wynajmujący powinni walczyć o jak najwyższą odwiedzalność i regularnie ją przekazywać. To wynajmujący powinni analizować wpływ działań marketingowych na sprzedaż w sklepach. To jest ich najlepszy interes, aby najemcy mieli w danym obiekcie dobre warunki do handlu. W długiej perspektywie, to wynajmujący może najwięcej zyskać na transparentności i dobrej współpracy z najemcami.

