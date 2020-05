Najemcy i właściciele centrów handlowych na EEC Online: Potrzebujemy siebie nawzajem!

To stwierdzenie, zdaniem Rafała Sonika, podsumowuje wynik wielotygodniowego lockdown’u i doświadczeń, które zdobył biznes.

- W ostatnich dwóch tygodniach, od kiedy otworzyliśmy ponownie galerie, widać owo zjawisko doskonale - mówił szef Gemini Holding. - Właściciele obiektów nie przetrwają - to też wiadomość dla banków - bez znakomicie prosperujących najemców i to niemal w 100-procentowej strukturze, bo tylko atrakcyjne obiekty, które są w całości wynajęte, mają szansę przetrwać i się rozwijać. Z kolei nasi najemcy, marki handlowe, usługi itp., będą mogły wrócić na właściwą ścieżkę rozwoju tylko wtedy, gdy odbudują skutecznie swój biznes w 100 proc. - wyjaśniła.

Według Rafała Sonika, finałem dwóch kierunków - e-commerce i handlu tradycyjnego - jest omnichannel, rozumiany jako wynik ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami na rynku.

- Widzimy, że po otwarciu, w procesach negocjacyjnych przeważa absolutny racjonalizm - mówi. - A to co najważniejsze, każdy chce odbudować swoją kondycję i wrócić do poziomu sprzed covidu - prezes Gemini Holding podaje przykład intensywnych działań najemców tuż przed otwarciem centrów handlowych i galerii. - Z piątku na sobotę, całe załogi sklepów LPP w naszych obiektach, w ciągu kilkunastu godzin przygotowały sklepy do otwarcia. Jestem zbudowany mobilizacją Polaków i uważam, że na tym „genie pracy” możemy nadal się opierać - podsumował.

Z wieloma tezami zgadza się Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP, podkreśla jednak, że czasy są trudne. - Kiedyś można było planować działania w perspektywie pięciu lat, potem ten horyzont skrócił się do trzech lat, teraz działamy na bieżąco - mówi. - Czekamy na to, jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość, życie i zakupy po koronawirusie. Z pewnością sklepy będą potrzebne - być może zmieni się ich charakter, a dobór najemców w galeriach będzie nieco inny, ale na końcu i bez względu na wszystko: potrzebujemy siebie nawzajem. Najemcy potrzebują centrów handlowych, a galerie potrzebują nas. Konieczna jest tylko szersza współpraca, bo banki też są stroną tych rozmów. Musimy rozmawiać ze sobą i zastanowić się nad tym, co zrobić, by klient chciał wracać do galerii, a handel mógł wrócić do w miarę normalnych zasad.