W związku z przebudową alei Wojska Polskiego w Częstochowie, w godzinach popołudniowych i wieczornych miasto stoi w gigantycznym korku. Dotyczy to wielu części miasta, w tym Galerii Jurajskiej. Tamtejsi najemcy zostali odcięci od drogi publicznej DK-1, którą do obiektu dojeżdża większość klientów i dostaw.

Najemcy Galerii Jurajskiej mają dość takiej sytuacji, dlatego wystosowali specjalną petycję do Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Jak informuje Dziennik Zachodni, najemcy galerii żądają natychmiastowego usunięcia utrudnień w dojeździe do centrum handlowego. Pismo wpłynęło również do Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy.

Najemcy mają pretensje, że do tej pory do Galerii Jurajskiej nie zostały przygotowane dojazdy tymczasowe od strony alei Wojska Polskiego. Ich zdaniem droga tymczasowa rozładowałaby ruch. Twierdzą, że z każdym miesiącem widoczne są spadki odwiedzalności w sklepach, a co za tym idzie zmniejsza się ich obrót.

Niezadowoleni są też klienci, którzy zgłaszają się do Galerii Jurajskiej z licznymi skargami dotyczącymi utrudnień w dojeździe. Rezygnują wiec często z wizyt w częstochowskich sklepach na rzecz punktów położonych w Katowicach, czy w Łodzi, do których można bez trudu dojechać. Zdaniem najemców wykonanie zastępczego zjazdu do Galerii Jurajskiej na czas trwania przebudowy alei Wojska Polskiego jest obowiązkiem Miejskiego Zarządu Dróg.

Rzecznik prasowy MZD, Maciej Hasik twierdzi jednak, że z najemcami szczegółowo omawiane były tematy związane z organizacją ruchu. Galeria Jurajska ma mieć więc pełną wiedzę na temat szczegółów realizowanej inwestycji wraz z utrudnieniami. Rzecznik MZD podkreśla, że zapewniona została obsługa komunikacyjna od ul. Krakowskiej oraz przez Kanał Kohna do Strażackiej i Nadrzecznej. twierdzi także, iż nie jest to teren podległy jakkolwiek MZD.

