Najemcy na dłużej w centrach Newbridge

Marki obecne w centrach convenience należących do Newbridge przedłużają umowy najmu. Tylko czerwiec przyniósł dziewięć prolongat w trzech obiektach.

Najbliższe miesiące będą pracowite dla działu leasingu Newbridge. W trzech centrach należących do inwestora - Nowych Czyżynach w Krakowie, Nowych Bielawach w Toruniu i Nowej Górnej w Łodzi trwają właśnie rozmowy z najemcami.

Część z nich została już z sfinalizowana. Ostatnie tygodnie przyniosły prolongaty umów m.in. z CCC, które na kolejne lata zostanie nie tylko w 3 centrach handlowych Newbridge, ale także w 3 retail parkach należących do tego inwestora. W sumie gigant obuwniczy wynajmować będzie blisko 3,5 tys. m kw.

Z końcem czerwca podpisane zostały kolejne umowy. W sumie opiewają one na ponad 490 m kw. I tak, przez kolejne lata we wszystkich centrach handlowych Newbridge dalej obecna będzie marka T-Mobile. Pula umów z teleoperatorem objęła blisko 200 m kw.

Podobny ruch wykonała sieć salonów prasowych Inmedio. Marka również zdecydowała się przedłużyć umowy najmu w Nowych Czyżynach, Nowych Bielawach i Nowej Górnej. W tym przypadku umowy dotyczą łącznej powierzchni ponad 100 m kw.

Ponadto przez kolejne 5 lat klienci Nowych Bielaw znajdą w ofercie centrum handlowego salon z bielizną Change Lingerie. Z kolei w Nowej Górnej nadal obecne będą: ING Bank Śląski oraz biuro podróży Travel & You.

- Rozmowy, które obecnie prowadzimy i finalizujemy przebiegają w bardzo dobrej atmosferze. Najemcy dostrzegają rozwój naszych centrów handlowych i zmiany, jakie wprowadziliśmy w nich w ostatnich 2 latach. Wpływ na decyzję o dalszym partnerstwie mają także obroty, jakie osiągają najemcy i rosnący z roku na rok footfall - mówi Joanna Bieniek, Leasing Manager w Newbridge.

Wpływ na finał rozmów mają także ostatnie tygodnie. Centra Newbridge od zniesienia lockdown’u szybko odrabiają footfall. Już w maju wróciło do nich ponad 80% klientów. Pod koniec czerwca footfall centrów należących do Newbridge sięgał nawet 95%, w stosunku do minionego roku. W poszczególne dni zaczęto także notować większy ruch niż w 2019 r.

- Najemcy potwierdzają, że stali klienci wrócili na zakupy oraz, że zaczęli pojawiać się nowi, którzy dostrzegają zalety centrów convenience. W naszych centrach stale rośnie nie tylko footfall, coraz bardziej przybliżając się do wyników z 2019 roku, ale także konwersja. To dobra prognoza na przyszłość - mówi Joanna Bieniek.

Nie tylko obroty i footfall bywają argumentami w rozmowach. Najemców przekonują także znaczne zmiany, jakie zaszły we wszystkich trzech obiektach. - Nasi najemcy widzą zmiany, jakie zachodzą w Krakowie, Toruniu i Łodzi. Dostrzegają, że wszystkie trzy obiekty są doinwestowane. Ich uwadze nie uchodzą modernizacje, dynamiczny rozwój tenant mixu czy nowa strategia marketingowa, która umocniła naszą pozycję na lokalnych rynkach – mówi Joanna Bieniek.