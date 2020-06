Najemcy nie są zakładnikami galerii handlowych

- Oczekujemy zrozumienia ze strony wynajmujących, ponieważ nowe realia powinny również ich obligować do poniesienia w miarę równych kosztów światowej pandemii – tłumaczył Artur Kazienko, prezes sieci Kazar podczas protestu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług w stołecznej Galerii Północnej.

Dodał, że najemcy nie potrzebują od właścicieli galerii handlowych żadnej pomocy.

- O taką się prosi w normalnych warunkach rynkowych, w sytuacji, gdy najemca popełnił jakiś błąd. Tymczasem obecne realia dotykają wszystkich uczestników rynku. Najemcy nie popełnili żadnego błędu negocjacyjnego. Naszym zdaniem problem dotyczy całej branży handlu detalicznego – mówił Artur Kazienko.

Kto nie chce rozmawiać?

Jak przedstawiają najemcy zrzeszeni w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług największe spadki sprzedaży odnotowują sklepy w dużych galeriach handlowych znajdujących się w największych ośrodkach miejskich, szczególnie w Warszawie i na Śląsku.

– Wynoszą one średnio około 50 proc. To też zależy od branży, bo w przypadku naszej firmy sięgają ponad 60 proc. – tłumaczy Tomasz Ciąpała, prezes Lancerto.

Podkreśla, że najemcy są w trakcie rozmów z wynajmującymi od początku marca.

– Mniejszość rozmawia i podejmuje decyzję, ale większość niestety mówi: zobaczymy, co będzie w przyszłości. Jest jeszcze jedna grupa wynajmujących, która kompletnie nie rozmawia z najemcami. Nasz protest odbywa się właśnie w Galerii Północnej, której zarządcy nieszczególnie chcą z nami rozmawiać. Uważają chyba, że pandemii nie ma, ale mocne pisma są wysyłane. Tymczasem to jest ekosystem. Powinniśmy wypracować jakiś kompromis, by spróbować jakoś to wspólnie przetrwać. Nikt tu nie jest niczemu winien – apelował Tomasz Ciąpała.

Zdaniem Pawła Kapłona, przewodniczącego rady nadzorczej Tatuum najtrudniej rozmawia się z zagranicznymi właścicielami. Na szczęście są też tacy, którzy rozumieją, że galeria bez najemców nie przetrwa.

