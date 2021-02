Najemcy przedłużają umowy w trzech parkach handlowych Newbridge

Wśród marek, które zdecydowały się na taki krok znaleźć można te najpopularniejsze dziś na polskim rynku.

I tak w Parku Handlowym Newbridge w Grodzisku Mazowieckim w ofercie wciąż dostępny będzie sklep CCC, drogeria Rossmann oraz biuro podróży Travel Planet.

Z kolei w Parku Handlowym Newbridge we Włocławku na przedłużenie umowy zdecydowały się aż 2 popularne marki obuwnicze - CCC oraz Deichmann.

CCC przez kolejne lata obecne będzie także w ofercie Parku Handlowego Newbridge w Namysłowie. W sumie polska sieć sklepów obuwniczych przedłużyła z Newbridge umowy najmu obejmujące blisko 1,7 tys. m kw.

- Pandemia pokazała jak duży jest dziś potencjał retail parków w Polsce. Format ten nie tylko zdecydowanie lepiej radzi sobie w dobie COVID-19, ale także mimo rynkowych zawirowań wciąż dynamicznie rozwija się, zachęcając marki do inwestycji w najem - mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge.

- Sprzyja temu chociażby wyraźna zmiana zachowań konsumentów, którzy coraz chętniej na swoje codzienne zakupy wybierają mniejsze obiekty handlowe convenience, położone w najbliższym sąsiedztwie. To sprawia, że parki handlowe postrzegane są jako przyszłościowa i atrakcyjna biznesowo lokalizacja. Ten potencjał dostrzegają także nasi wieloletni partnerzy - dodaje.

Ale nie tylko pandemia skłania marki do prolongat. Wszystkie trzy parki handlowe Newbridge mają ugruntowaną pozycję na lokalnych rynkach. Co więcej, działają na rynkach o stosunkowo niskim nasyceniu powierzchnią handlową, co zapewnia najemcom mniejszą konkurencję.

Nie bez znaczenia jest także rozwój tenant mix'u parków handlowych Newbridge w ostatnich latach. Marki lokujące tu swoje sklepy działają w otoczeniu doskonale znanych brandów z segmentów m.in. elektroniki, zdrowia i urody czy fashion.

Wśród kluczowych najemców parków handlowych Newbridge można znaleźć m.in. supermarket SPAR, Media Expert, RTV Euro AGD, Pepco, KiK, Martes Sport, Rossmann, Top Secret, Takko Fashion, CCC i Deichmann. Wszystkie trzy obiekty są także dziś w 100 proc. skomercjalizowane.

- Obecność znanych marek ma znaczący wpływ na catchment retail parków. Fakt, że obiekty wypełnione są rozpoznawalnymi, ale i unikalnymi lokalnie brandami sprawia, że centra przyciągają nie tylko klientów ze swojego najbliższego sąsiedztwa, ale także z miast ościennych. Tworzy to najemcom atrakcyjny i rozwojowy rynek - mówi Nitowska.

Jak podkreśla przedstawicielka Newbridge, ostatnie decyzje najemców nie tylko umacniają ofertę retail parków, ale przede wszystkim zabezpieczają ją w tym trudnym dla rynku momencie. - Prolongaty na tak dużą skalę, z tak wieloma najemcami, pokazują jak dużym zaufaniem w zmieniającej się rzeczywistości handlowej cieszą się obiekty Newbridge. To dla nas dobra prognoza na przyszłość - mówi Nitowska.