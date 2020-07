Najemcy z branży handlowej i usługowej liczą na rozwiązania na wzór Portugalii

Umowy najmu przewidujące czynsze liczone proporcjonalne do przychodów to jeden z podstawowych postulatów firm zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Nawet dziś, po kilku tygodniach od wznowienia działalności handlowej w kraju, wiele z nich w skrajnych przypadkach notuje spadki rzędu 90% przychodów sprzed pandemii, a doraźne rozwiązania ponowne przez wynajmujących okazują się niewystarczające, a wręcz dla wielu miażdżące, aby firmy te mogły zapomnieć o problemach i wizji upadku.

- Zmiana w umowach zasad rozliczania najmu na zasadach procentu od obrotu jako podstawy wyznaczenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowej to dla wielu z nas dziś być albo nie być. Wprowadzone właśnie przez rząd Portugalii ustawowe regulacje to dowód na to, że takie rozwiązanie jest możliwe do przyjęcia. Przykład portugalski pokazuje również, że możliwe jest wypracowanie dobrych rozwiązań prawnych by ratować rynek handlu i usług ponad podziałami politycznymi. Mamy też dobre wzorce z polskiego rynku. Wprowadzone już w pierwszej Tarczy gwarancje zwolnienia najemców od czynszów na czas zamrożenia handlu potwierdzają, że ustawowe regulacje w tym zakresie są możliwe, a w obecnej sytuacji wręcz konieczne – komentuje doniesienia z portugalskiego rynku Zarząd ZPPHiU.

Uchwalone przez rząd Portugalii zapisy zmieniające obowiązek rozliczania kosztów najmu w oparciu o wyniki sprzedaż najemców będą obowiązywać do 31 marca 2021 r., a ich wprowadzenie nie spotkało się z żadnym sprzeciwem ze strony partii politycznych. Firmy zrzeszone w ZPPHiU, od miesięcy walczące o bezpieczny powrót do nowej rzeczywistości handlowej liczą, że podobne decyzje są możliwe również w Polsce.