Najemcy z segmentu home zyskują w centrach handlowych

Kryzys związany z pandemią był wyzwaniem dla wielu branż, m.in. turystyki czy gastronomii. Optymistycznie sytuacja wygląda jednak w przypadku segmentu home&decor, który należy do branż notujących wzrost sprzedaży w ostatnich miesiącach.



Widać to na przykładzie centrów handlowych należących do Newbridge Poland. Zarówno Nowe Czyżyny w Krakowie, jak i Nowe Bielawy w Toruniu odnotowały najlepsze wyniki sprzedaży właśnie wśród najemców z oferty „home”.



I tak, w toruńskim centrum handlowym czerwiec w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem przyniósł 27-procentowy wzrost sprzedaży, natomiast w krakowskim centrum wynik ten poprawił się o 19 proc. Podobnie sytuacja wyglądała w maju, kiedy różnice były jeszcze większe - w Nowych Bielawach sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 52 proc. rok do roku., a w Nowych Czyżynach o 22 proc. Skąd taki sukces?



- Po wynikach najemców naszych centrów widzimy, że segment home&decor nie tylko opiera się negatywnym skutkom lockdown’u, a wręcz zyskuje. Kilka miesięcy domowej izolacji, w tym inicjatywa #zostańwdomu, zmieniły nasz styl życia i przekierowały uwagę na najbliższe otoczenie, w którym chcemy się czuć dobrze i bezpiecznie. To tu głównie spędzaliśmy swój czas, co przełożyło się na nasze wybory zakupowe - mówi Joanna Bieniek, leasing manager Newbridge Poland.



Na te ostatnie wpływ ma także atrakcyjność asortymentu. W obu centrach oferta wyposażenia wnętrz jest szeroka i składają się na nią najpopularniejsze wśród klientów marki, m.in. salony sieci słynącej ze skandynawskiego wzornictwa Jysk, polskiej marki home&you czy Pepco. W Nowych Czyżynach znajduje się także market budowlany Leroy Merlin.



- Nasi klienci jeszcze chętniej niż zwykle kupowali dekoracje i dodatki do mieszkania, ogrodu, decydowali się na zmianę aranżacji czy od dawna planowane remonty. Nie bez znaczenia są też aktualne trendy rynkowe, które zwiększają popyt na tego rodzaju asortyment – wyjaśnia Joanna Bieniek.



I rzeczywiście, ostatnie miesiące wywarły trwały wpływ na to, jak ludzie postrzegają swoją prywatną przestrzeń. Zgodnie z tym mieszkanie nie jest już tylko miejscem, gdzie można wypocząć. Coraz większy nacisk kładziemy na jego multifunkcyjność. Stąd także potrzeba wygospodarowania dodatkowych przestrzeni przystosowanych do home office czy reorganizacji przestrzeni zewnętrznych, np. ogrodów czy balkonów.



- Od wybuchu pandemii nasze mieszkania zostały przekształcone w biura, siłownie, sale lekcyjne, restauracje, kina i nie tylko. Przy tak wielu zajęciach odbywających się każdego dnia pod jednym dachem, naturalnym jest, że zwracamy większą uwagę na aranżację, ale i wygodę, ponieważ przystosowujemy nasze mieszkania do wielu funkcji naraz. W efekcie zmieniają się nawyki zakupowe klientów oraz zapotrzebowanie na pewne grupy produktów - wyjaśnia Joanna Bieniek.

Co więcej, popyt na tego typu asortyment napędza intensywny sezon wyprzedaży, który daje centrom handlowym w Krakowie i Toruniu spory zastrzyk odwiedzających. Do zakupów zachęca również sam format centrów convenience, który sprzyja wygodnym, codziennym zakupom i pozwala zaoszczędzić czas. Ten fakt nie umyka również najemcom, którzy w mniejszych obiektach handlowych widzą spory potencjał.



- Widoczny jest powrót znacznej liczby klientów do centrów, na co wpływ ma nie tylko oswojenie z nową rzeczywistością, ale też dostępność pod postacią 100 proc. czynnych lokali. Na korzyść działa też lokalność obiektów typu convenience, które po lockdownie stopniowo odrabiają straty. Przekłada się to na stabilność naszego tenant mixu. Wielu najemców już zdecydowało się na prolongaty umów najmu, a obecnie trwają rozmowy z kolejnymi – zapewnia Joanna Bieniek.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient