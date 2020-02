Najemcy zostają na dłużej w Galerii Askana

Czterej najemcy gorzowskiej Galerii Askana podpisali aneksy przedłużające ich obecność w obiekcie. Do tej grupy należą: C Club, Orsay, Ryłko i Rossmann. Sklepy tych marek zajmują łącznie niemal 800 mkw.

C Club to multibrandowy sklep z odzieżą męską, Orsay proponuje modę damską, Ryłko – obuwie i galanterię skórzaną, a Rossmann to jedna z najpopularniejszych w Polsce drogerii.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnych przedłużonych umów. Marki, które zostają w obiekcie na dłużej, są zadowolone z osiąganych wyników i doceniają Galerię Askana jako miejsce, w którym można z powodzeniem prowadzić swój biznes. Potwierdzają to również inwestycje poczynione przez najemców, np. remont salonu marki Rossmann – podkreśla Marta Jezierska, leasing manager w firmie CREAM Property Advisors, odpowiedzialna za wynajem tego obiektu.

Miniony rok był bardzo udany dla Galerii Askana. Obroty najemców wzrosły względem 2018 roku, podobnie jak odwiedzalność. – Dodatni pozytywny trend wskaźników – zarówno odwiedzalności, jak i obrotów – napawa nas optymizmem. Grudzień 2019 roku zakończyliśmy ponad 5-proc. wzrostem odwiedzalności, a styczeń 2020 to prawie 3-proc. dodatnia dynamika. To potwierdza silną pozycję Galerii Askana na rynku. Nie bez znaczenia jest wsparcie marketingowe najemców. Jesteśmy gotowi na ich nieszablonowe pomysły i wspólne działania – dodaje Anna Sip, PR & marketing senior manager, Galeria Askana.

Galeria Askana ma 55 tys. mkw. powierzchni całkowitej, w tym prawie 19 tys. mkw. powierzchni handlowej, na której znajduje się ponad 100 butików, 8 kawiarni, restauracji i barów oraz multipleks Helios z pięcioma salami na 1,2 tys. osób. H&M, Reserved, Mohito, Sinsay, Solar, Empik, CCC, Media Expert, Rossmann, Pizza Hut oraz restauracja Sphinx to tylko niektóre spośród marek obecnych w Galerii Askana.