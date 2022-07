Najnowocześniejszy salon Agata Meble otwiera drzwi dla klientów

10,8 tys. m kw. salonu Agata Meble w Szczecinie.

Ponad 126 zróżnicowanych boksów aranżacyjnych.

Nowe kolekcje, meble gamingowe, wysokie modułowe szafy ADBOX.

Z okazji ponownego otwarcia przewidziano szereg promocji.

Z okazji ponownego otwarcia szczecińskiego salonu przewidziano promocje. Dziesiątki mebli i dodatków pojawi się w specjalnej gazetce promocyjnej, obowiązującej od 7 do 23 lipca br.

Podczas remontu szczecińskiego salonu wymieniono podłogi i detale graficzne. Od podstaw zaprojektowane zostały wszystkie boksy ekspozycyjne. Mają dostarczać maksymalnego komfortu w trakcie zakupów. Zainstalowano także decydowanie przyjemniejsze dla oka oświetlenie.

Nowy salon, świeża oferta

Wśród setek boksów aranżacyjnych jest miejsce na szereg nowości. Gracze wybiorą z portfolio Salonów fotele i krzeseł gamingowe.

Poszukiwacze nowości odnajdą je w boksach inspiracyjnych. Dostępne są meble skrzyniowe i tapicerowane w różnych stylach i kolorach, o różnych właściwościach i funkcjonalności.

Klienci mogą projektować szafy zgodnie z własnymi potrzebami. System ADBOX umożliwia dobranie odpowiednich półek, wieszaków, uchwytów, frontów i oświetlenia. Wszystkie meble są dostępne aż w sześciu wariantach kolorystycznych i w wielu konfiguracjach. Szafy mogą mieć wysokość nawet do 250 cm.

Przestrzeń znanych produktów

Salon Szczecinie to będą wnętrza w nowej odsłonie. Obrazują unowocześnienia w sieci, począwszy od salonów na ofercie skończywszy.

Meblom do pokoju dziennego poświęcono 101 boksów. Aranżacje sypialni będzie można obejrzeć w 25 strefach. Meble tapicerowane zajmują 2900 mkw. To niemal 1/4 powierzchni salonu. Studia kuchenne i materace to sekcje na 300 oraz 220 mkw.

- Pragniemy być firmą, która nie tylko idzie z duchem czasu, ale też kreuje nową jakość w sektorze meblarskim - mówi Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata S.A.

O Agata S.A.:

Polska sieć wielkopowierzchniowych salonów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz . Sieć obejmuje 32 wielkopowierzchniowe salony sprzedaży, zlokalizowane zarówno w dużych, jak i średnich miastach w całym kraju.

Agata S.A. poprzez punkty sprzedaży detalicznej i e-commerce oferuje kolekcje do pokoju dziennego, dziecięcego, sypialni, jadalni i kuchni, a także szeroką gamę produktów i akcesoriów do aranżacji wnętrz.

Marka zapewnia dostęp do artykułów ponad 250 krajowych i zagranicznych producentów kilkudziesięciu marek własnych oraz szerokiego grona doradców, projektantów i ekspertów.