Najnowsza kolekcja 4FxAL „Rituals”, która powstała we współpracy z ambasadorką marki – Anną Lewandowską, motywuje do budowania codziennych rytuałów polegających na dbaniu o harmonię ciała i ducha.

Marka 4F zachęca, aby ćwiczenia fizyczne wykonywane, aby osiągnąć wymarzone cele, wesprzeć także przyjemnymi rytuałami.

Kolekcja 4FxAL „Rituals” będzie idealnym uzupełnieniem ulubionych aktywności.

W mojej pracy nieustannie inspiruję do ruchu i wprowadzania zdrowych nawyków. Wraz z marką 4F chcieliśmy pokazać, że istotne są nie tylko regularne ćwiczenia, ale także dbanie o wewnętrzną harmonię i rytuały, które uzupełniają holistyczne podejście do tematu zdrowia i dbania o siebie. Kolekcja 4FxAL „Rituals” będzie idealnym dodatkiem do ulubionych aktywności fizycznych – komfortowe zestawy zapewnią swobodę ruchu oraz motywację do działania. - stwierdza Anna Lewandowska, Ambasadorka marki 4F.

Kolekcja 4F idealnie sprawdzi się podczas ćwiczeń.

Kolekcjaidealnie sprawdzi się podczas praktyki jogi, pilatesu, medytacji ale również dynamicznych ćwiczeń w domu i na siłowni. Składa się z setów treningowych oraz kompletów dresowych, które idealnie uzupełnią sportowy look w drodze na zajęcia. Ubrania są utrzymane w stonowanych odcieniach pozwalających na łączenie ze sobą poszczególnych elementów i tworzenie monochromatycznych total looków. Kolory kolekcjito turkus, limonka i brąz, nawiązujące do barw natury – zielonej roślinności czy turkusu wody.Przy kreowaniu kolekcji najważniejszymi aspektami były funkcjonalność i wygoda w połączeniu z najnowszymi trendami. Zastosowanie pasów kompresyjnych w kolarkach i legginsach wysmukla sylwetkę oraz zapewnia jej wsparcie i podtrzymanie. Do uszycia modeli dresowych użyto m.in. modalu, który jest wyjątkowo miękkim i trwałym włóknem, pozyskiwanym z drewna bukowego. Efektowne wycięcia na ramionach i delikatne perforacje subtelnie podkreślają kobiecą sylwetkę oraz dodają modowego charakteru.

Kolory kolekcji 4FxAL Rituals to turkus, limonka i brąz.

Markado współpracy zaprosiła dziewczyny, które na co dzień profesjonalnie zajmują się stretchingiem, a praktyka codziennych rytuałów jest im wyjątkowo bliska. Twarze sesji zdjęciowej: Monika @charaktermotyla, Ania @annaweklar oraz Natalia @zagumna na co dzień dbają o dobrostan swojego ciała i umysłu.

Kolekcja Rituals jest już dostępna w wybranych sklepach 4F i na stronie 4f.com.pl.

