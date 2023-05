W powiększonym salonie Zara w Westfield Mokotów moda łączy się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Kasy samoobsługowe i automat do odbioru zamówień online to tylko niektóre z nich. Wszystko po to, by zaoferować zakupy na miarę czasów.

Zara jest częścią Grupy Inditex - wraz z markami Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho i Zara Home.

Zara obecnie posiada czterdzieści jeden sklepów w Polsce.

11 maja Zara otworzyła drzwi swojego nowego salonu w Westfield Mokotów w Warszawie. Salon może pochwalić się innowacyjnymi elementami, zaprojektowanymi w celu udoskonalenia doświadczenia klienta i zintegrowania zakupów stacjonarnych i online. Na ponad 2,8 tys. mkw. powierzchni handlowej utrzymanej w koncepcji architektonicznej stworzonej w całości przez studio Zara Architecture, zaprezentowane zostały kolekcje damska, męska i dziecięca. Wnętrze zostało zaprojektowane jako duża, jasna i neutralna przestrzeń stawiająca, modę w centrum uwagi. Nowa Zara w Westfield Mokotów, mat.pras. Ten odnowiony i powiększony sklep posiada specjalne strefy obuwia i bielizny. Butikowe przestrzenie wyróżniają się wyjątkowym wystrojem. Innowacje w salonie Zary Dzięki nowej koncepcji sklepu w Westfield Mokotów Zara stara się zaoferować klientom wyjątkowe doświadczenie modowe zintegrowane z platformą internetową, tak aby mogli oni wchodzić w interakcję z marką w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu. Czytaj więcej Logistyka, nowe sklepy, ESG... Takie inwestycje planuje Inditex w 2023 roku Jest to możliwe dzięki funkcjom, dostępnymi dla klientów w aplikacji Zara. Pozwalają one klientom na przeglądanie artykułów w sklepie poprzez aplikację i zamawianie ich online z odbiorem w sklepie w ciągu dwóch godzin. Mogą oni również korzystać z opcji rezerwowania przymierzalni i lokalizowania artykułów w sklepie. Zautomatyzowany punkt odbioru zamówień online w Zarze, mat.pras.



W salonie znajduje się również zautomatyzowany punkt odbioru zamówień online. Nowością w sklepie w Westfield Mokotów są kasy samoobsługowe. Te nowe funkcje stanowią kolejny krok naprzód w strategii integracji online i sklepów stacjonarnych Grupy Inditex, wzmocnionej przez rozwój własnego, wyjątkowego ekosystemu technologicznego: Inditex Open Platform. W salonie znajduje się również zautomatyzowany punkt odbioru zamówień online. Nowością w sklepie w Westfield Mokotów są kasy samoobsługowe. Ta autorska, otwarta i modułowa architektura cyfrowa oznacza, że możemy rozwijać się w dostosowywaniu się do potrzeb klienta w czasie rzeczywistym, oferując klientom nowe doświadczenia. Nowością w sklepie Zara w Westfield Mokotów są kasy samoobsługowe. mat.pras. Zara ekologicznie W ramach zobowiązania Zary do efektywnego projektowania, budowy i zarządzania sklepami, Zara Westfield Mokotów posiada jedne z najbardziej zaawansowanych systemów ekoefektywności dostępnych na rynku. Czytaj więcej Pull & Bear ma nowy sklep w Westfield Mokotów Środki podjęte w celu zmniejszenia wpływu na środowisko obejmują wydajne systemy ogrzewania i chłodzenia, energooszczędne oświetlenie LED oraz zastosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów. Sklep jest podłączony do wewnętrznej platformy Inergy, która monitoruje efektywne zużycie instalacji klimatyzacyjnych i elektrycznych sklepu w celu optymalizacji zarządzania, identyfikacji najbardziej wydajnych systemów, poprawy konserwacji i pomocy w określeniu strategii zmniejszania zapotrzebowania na energię. ZARA Westfield Mokotów, mat.pras. Zara nieustannie pracuje nad zmniejszeniem wpływu na środowisko codziennych decyzji swoich zespołów, wykorzystując holistyczną mapę drogową wizji z celami dla każdego etapu łańcucha wartości. Rozwija również programy ponownego wykorzystania i recyklingu w celu promowania gospodarki cyrkularnej i zmniejszenia ilości odpadów oraz pierwotnego zużycia surowców. Celem Inditexu jest, aby do końca 2023 roku korzystać wyłącznie z bardziej zrównoważonych bawełny i włókien celulozowych. Zobowiązaniem marki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

