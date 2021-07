Najnowszy Samsung Store przyjął pierwszych klientów w Bonarce

Najnowszy Samsung Store o powierzchni 105 m kw. usytuowany jest w części parterowej Bonarki.

Zostały w nim wydzielone cztery strefy tematyczne: Innowacji, Wellness & Entertainment, Working & Learning oraz Akcesoriów.

Salon w Bonarce jest dwudziestym drugim Samsung Brand Store w Polsce.

– Samsung Brand Store to miejsce kontaktu z najbardziej zaawansowanym sprzętem. Tu też będzie można doświadczyć najnowszych naszych technologii, a wykwalifikowani specjaliści będą służyć nie tyko informacją, ale i radą na temat urządzeń. Bardzo serdecznie zapraszam tu nie tylko krakowian, tym bardziej, że pierwszy tydzień funkcjonowania sklepu upłynie pod znakiem atrakcyjnych ofert - mówi Stephen Suh, Prezes Samsung Electronics w Polsce.

– W Bonarce rozumiemy znaczenie nowych technologii. Dołączenie wiodącej światowej marki tego sektora do grona najemców, wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Jednym z jej elementów jest jak największa dostępność zaawansowanych technologicznie produktów, pożądanych przez odbiorców na całym świecie. Samsung to zdecydowanie must have dla naszych klientów – mówi Katarzyna

Kasprzak, Marketing Manager Bonarki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Salon w Bonarce jest dwudziestym drugim Samsung Brand Store w Polsce. Jego operatorem jest firma iTerra.