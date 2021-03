Najpierw Biedronka, teraz Aldi - testy antygenowe na koronawirusa od jutra w sklepach

ALDI Nord to pierwsza sieć spożywcza, która w Niemczech na początku marca wprowadziła do sprzedaży testy serologiczne wykrywające we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2. Teraz wprowadza je do polskich sklepów.

- W odpowiedzi na duże zainteresowanie testami antywirusowymi w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zdecydowaliśmy się wprowadzić do sprzedaży testy serologiczne na przeciwciała SARS-CoV-2, których producentem jest szwajcarska firma PRIMA Lab, certyfikowana zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016. Testy te są proste w użyciu i zalecane do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Podkreślamy jednak, że wykrywają one jedynie obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2i zgodnie z zaleceniami producenta nie mogą być stosowane jako jedyna podstawa do postawienia diagnozy COVID-19. Tej musi dokonać lekarz po uwzględnieniu innych czynników. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas sprawą priorytetową dlatego przykładamy szczególną wagę do transparentnej komunikacji tego produktu i wierzymy, że dzięki temu przyczynimy się do zwiększenia świadomości Polaków w zakresie koronawirusa – mówi Ewelina Bomba, kierownik kategorii w ALDI Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wykonanie testów zaleca się osobom, które podejrzewają, że miały kontakt z osobami zakażonymi. W przypadku narażenia na kontakt z wirusem, przeciwciała IgG i/lub IgM można zaobserwować w ciągu kilkunastu dni od wystąpienia objawów. Jeżeli test zostanie wykonany zbyt wcześnie, uzyskane wyniki mogą nie dać właściwego wyniku i dlatego zaleca się wykonanie badania 10 -20 dni po wystąpieniu objawów. Do przeprowadzenia testu wystarczy niewielka próbka krwi, a wynik pojawia się po około 10 minutach.

Poza testami w stałej ofercie ALDI znajdują się produkty higieniczne szczególnie przydatne podczas walki z koronawirusem, takie jak maski medyczne, żele i mydła antybakteryjne, czy spreje do rąk. Tylko w ostatnim kwartale w ofertach akcyjnych w asortymencie ALDI znalazły się, między innymi rękawice nitrylowe, płyn do dezynfekcji powierzchni Septosurf, ściereczki antybakteryjne, czy maski bawełniane z różnymi nadrukami. Na początku lutego klienci sieci mogli także zakupić pulsoksymetr pozwalający na dokonanie pomiaru wysycenia krwi tlenem, czyli tak zwanej saturacji.